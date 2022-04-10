Паска без дріжджів за 20 хвилин: простий рецепт

Паска без дріжджів набагато корисніша.

Зовсім скоро, а саме 17 квітня у християн східного обряду і 24 квітня у православних західного обряду, відзначатиметься світле свято — Великдень. Традиційним символом свята є паска, яку обов’язково готує кожна господиня.

Кулінарний блогер Юлією Шевчук у своєму блозі на ютубі поділилася простим та швидким рецептом святкової випічки, для якої не потрібні дріжджі.

"Абсолютно не суха і дуже ароматна паска без дріжджів на Великдень стане чудовою альтернативою для тих, хто не любить дріжджову випічку або не хоче витратити цілий день на приготування паски " — пише кондитер.

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Паска без дріжджів: рецепт

Складові:

Борошно 250 гр.

Яйце 1 шт.

Цукор 150 гр.

Вершкове масло 100 гр.

Молоко 150мл.

Сметана 2 ст.

Сухофрукти 100 гр

Кукурудзяний крохмаль 2 ст.

Розпушувач 1 ч. л.

Сода на кінчику ч.

Сіль дрібка

Ванільний цукор 1-2 ч.л.

Глазур :

яєчний білок 1 шт

цукрова пудра 100-150 г

сік лимона 1-2 ч. л.

Спосіб приготування:

Промийте родзинки у холодній воді, а потім залийте його на 15-20 хвилин гарячою водою. Змішайте всі сухі інгредієнти і добре перемішайте. В окрему ємність розбийте яйце і додайте відразу весь цукор. Збийте, поступово збільшуючи швидкість до тих пір, поки маса не стане ніжною та повітряною. Влийте в масу молоко. Після цього додайте сметану (вона має бути кімнатної температури). Знову все добре перемішайте. Далі додайте розтоплене вершкове масло та родзинки. Наповніть форму для паски приблизно на дві третини та залиште на 5-10 хвилин. Випікайте приблизно 50-60 хвилин при 180 градусах у заздалегідь розігрітій духовці. Як приготувати глазур: збийте білок до утворення піни. Додайте до нього сік половини лимона та цукрову пудру.

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