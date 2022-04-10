Паска без дріжджів за 20 хвилин: простий рецепт
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Паска без дріжджів набагато корисніша.
Зовсім скоро, а саме 17 квітня у християн східного обряду і 24 квітня у православних західного обряду, відзначатиметься світле свято — Великдень. Традиційним символом свята є паска, яку обов’язково готує кожна господиня.
Кулінарний блогер Юлією Шевчук у своєму блозі на ютубі поділилася простим та швидким рецептом святкової випічки, для якої не потрібні дріжджі.
"Абсолютно не суха і дуже ароматна паска без дріжджів на Великдень стане чудовою альтернативою для тих, хто не любить дріжджову випічку або не хоче витратити цілий день на приготування паски " — пише кондитер.
Паска без дріжджів: рецепт
Складові:
- Борошно 250 гр.
- Яйце 1 шт.
- Цукор 150 гр.
- Вершкове масло 100 гр.
- Молоко 150мл.
- Сметана 2 ст.
- Сухофрукти 100 гр
- Кукурудзяний крохмаль 2 ст.
- Розпушувач 1 ч. л.
- Сода на кінчику ч.
- Сіль дрібка
- Ванільний цукор 1-2 ч.л.
Глазур :
- яєчний білок 1 шт
- цукрова пудра 100-150 г
- сік лимона 1-2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Промийте родзинки у холодній воді, а потім залийте його на 15-20 хвилин гарячою водою.
- Змішайте всі сухі інгредієнти і добре перемішайте.
- В окрему ємність розбийте яйце і додайте відразу весь цукор. Збийте, поступово збільшуючи швидкість до тих пір, поки маса не стане ніжною та повітряною. Влийте в масу молоко. Після цього додайте сметану (вона має бути кімнатної температури). Знову все добре перемішайте.
- Далі додайте розтоплене вершкове масло та родзинки.
- Наповніть форму для паски приблизно на дві третини та залиште на 5-10 хвилин. Випікайте приблизно 50-60 хвилин при 180 градусах у заздалегідь розігрітій духовці.
- Як приготувати глазур: збийте білок до утворення піни. Додайте до нього сік половини лимона та цукрову пудру.
Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яку погоду чекати українцям на Великдень-2022. Народний синоптик повідомив, що в Україні очікується похолодання.
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