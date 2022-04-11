Рецепт паски для ледачих: без замісу тіста руками

У "ледачу" паску входять досить прості продукти, тому приготувати її вийде у кожної господині.

Незабаром увесь християнський світ відзначатиме одне з найважливіших свят у церковному календарі — Світлий Великдень. Щороку до цього свята господині готують святкові паски, які є символами Великодня.

Кулінарний блогер під ніком vika_prostye_recepty у своєму блозі на ютубі поділилася "ледачим" рецептом святкової випічки. Для приготування такої паски не доведеться замішувати тісто руками.

"Паска вийде м’якою, вологою, а руки залишаться чистими — це мрія будь-якої господині! " — описує рецепт блогер.

"Лінива" паска: рецепт

Інгредієнти:

Борошно 600 г

Яйце 4 шт

Вершки 20% (або дуже жирне молоко) 200 мл

Масло вершкове 200 г

Цукор 200-250 г

Дріжджі сухі швидкої дії 14 г

Цукор ванільний (або ванілін) 2 пак. (або 1 г ваніліну)

Родзинки 220-250 г

Вода окріп для родзинок

Спосіб приготування:

Добре промийте родзинки. Залийте його окропом і залиште на 10-15 хвилин набухати. Потім воду злийте, а родзинки розкладіть на рушник, щоб він повністю стек і підсох. У думці збийте чотири яйця. В міру збивання потроху підсипайте цукор. Не засипайте все одразу, розтягніть цей процес хвилин на п’ять. Після додайте ванільний цукор. Збивайте суміш близько 10 хвилин У велику миску просійте 600 г борошна. Додайте 14 г сухих швидкодійних дріжджів та перемішайте з борошном. Розтопіть 200 г вершкового масла, і підігрійте вершки. Вони мають бути теплими, але не гарячими. На борошно з дріжджами додайте спочатку вершки, а потім розтоплене масло. Туди ж влийте збиті яйця із цукром. Міксер замісити тісто. Цей процес має відбуватися на невисокій швидкості. Посипте родзинки 1 ч. л. борошна, перемішайте і додайте в тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 2-3 години, щоб тісто добре підійшло. Викладіть тісто у форми на 1/3 обсягу форми, тому що тісто ще підійде. Накрийте рушником на 20-30 хвилин, аби тісто ще раз піднялося. Увімкніть духовку на 180 °С. Після того, як тісто піднялося, відправте форми в духовку на 50 хвилин.

Також "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з простим рецептом святкової паски, для приготування якої не потрібні дріжджі.