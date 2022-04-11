Рецепт паски для ледачих: без замісу тіста руками
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У "ледачу" паску входять досить прості продукти, тому приготувати її вийде у кожної господині.
Незабаром увесь християнський світ відзначатиме одне з найважливіших свят у церковному календарі — Світлий Великдень. Щороку до цього свята господині готують святкові паски, які є символами Великодня.
Кулінарний блогер під ніком vika_prostye_recepty у своєму блозі на ютубі поділилася "ледачим" рецептом святкової випічки. Для приготування такої паски не доведеться замішувати тісто руками.
"Паска вийде м’якою, вологою, а руки залишаться чистими — це мрія будь-якої господині! " — описує рецепт блогер.
"Лінива" паска: рецепт
Інгредієнти:
- Борошно 600 г
- Яйце 4 шт
- Вершки 20% (або дуже жирне молоко) 200 мл
- Масло вершкове 200 г
- Цукор 200-250 г
- Дріжджі сухі швидкої дії 14 г
- Цукор ванільний (або ванілін) 2 пак. (або 1 г ваніліну)
- Родзинки 220-250 г
- Вода окріп для родзинок
Спосіб приготування:
- Добре промийте родзинки. Залийте його окропом і залиште на 10-15 хвилин набухати. Потім воду злийте, а родзинки розкладіть на рушник, щоб він повністю стек і підсох.
- У думці збийте чотири яйця. В міру збивання потроху підсипайте цукор. Не засипайте все одразу, розтягніть цей процес хвилин на п’ять. Після додайте ванільний цукор. Збивайте суміш близько 10 хвилин
- У велику миску просійте 600 г борошна. Додайте 14 г сухих швидкодійних дріжджів та перемішайте з борошном.
- Розтопіть 200 г вершкового масла, і підігрійте вершки. Вони мають бути теплими, але не гарячими. На борошно з дріжджами додайте спочатку вершки, а потім розтоплене масло. Туди ж влийте збиті яйця із цукром.
- Міксер замісити тісто. Цей процес має відбуватися на невисокій швидкості.
- Посипте родзинки 1 ч. л. борошна, перемішайте і додайте в тісто.
- Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 2-3 години, щоб тісто добре підійшло.
- Викладіть тісто у форми на 1/3 обсягу форми, тому що тісто ще підійде. Накрийте рушником на 20-30 хвилин, аби тісто ще раз піднялося. Увімкніть духовку на 180 °С.
- Після того, як тісто піднялося, відправте форми в духовку на 50 хвилин.
Також "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з простим рецептом святкової паски, для приготування якої не потрібні дріжджі.
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