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Рецепт паски для ледачих: без замісу тіста руками

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Рецепт паски для ледачих: без замісу тіста руками Новина оновлена 11 квітня 2022, 09:59

У "ледачу" паску входять досить прості продукти, тому приготувати її вийде у кожної господині.

Незабаром увесь християнський світ відзначатиме одне з найважливіших свят у церковному календарі — Світлий Великдень. Щороку до цього свята господині готують святкові паски, які є символами Великодня.

Кулінарний блогер під ніком vika_prostye_recepty у своєму блозі на ютубі поділилася "ледачим" рецептом святкової випічки. Для приготування такої паски не доведеться замішувати тісто руками.

"Паска вийде м’якою, вологою, а руки залишаться чистими — це мрія будь-якої господині! " — описує рецепт блогер.

"Лінива" паска: рецепт

Інгредієнти:

  • Борошно 600 г
  • Яйце 4 шт
  • Вершки 20% (або дуже жирне молоко) 200 мл
  • Масло вершкове 200 г
  • Цукор 200-250 г
  • Дріжджі сухі швидкої дії 14 г
  • Цукор ванільний (або ванілін) 2 пак. (або 1 г ваніліну)
  • Родзинки 220-250 г
  • Вода окріп для родзинок

Спосіб приготування:

  1. Добре промийте родзинки. Залийте його окропом і залиште на 10-15 хвилин набухати. Потім воду злийте, а родзинки розкладіть на рушник, щоб він повністю стек і підсох.
  2. У думці збийте чотири яйця. В міру збивання потроху підсипайте цукор. Не засипайте все одразу, розтягніть цей процес хвилин на п’ять. Після додайте ванільний цукор. Збивайте суміш близько 10 хвилин
  3. У велику миску просійте 600 г борошна. Додайте 14 г сухих швидкодійних дріжджів та перемішайте з борошном.
  4. Розтопіть 200 г вершкового масла, і підігрійте вершки. Вони мають бути теплими, але не гарячими. На борошно з дріжджами додайте спочатку вершки, а потім розтоплене масло. Туди ж влийте збиті яйця із цукром.
  5. Міксер замісити тісто. Цей процес має відбуватися на невисокій швидкості.
  6. Посипте родзинки 1 ч. л. борошна, перемішайте і додайте в тісто.
  7. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 2-3 години, щоб тісто добре підійшло.
  8. Викладіть тісто у форми на 1/3 обсягу форми, тому що тісто ще підійде. Накрийте рушником на 20-30 хвилин, аби тісто ще раз піднялося. Увімкніть духовку на 180 °С.
  9. Після того, як тісто піднялося, відправте форми в духовку на 50 хвилин.

Також "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з простим рецептом святкової паски, для приготування якої не потрібні дріжджі.

Теги:
#Рецепт #Великдень #Паска #Великодній куліч
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