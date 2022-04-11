Ароматний гороховий суп з галушками: Ліза Глінська поділилася простим рецептом

Ця гаряча та смачна страва зігріє вас у холодні весняні дні

Коли за вікном йде війна, у цей час ми хочемо порадувати своїх близьким простими та смачними стравами, і гарячий супчик на даний момент є незамінною корисною стравою у нашому раціоні.

Український кулінар Єлизавета Глинська поділилася рецептом домашнього горохового супу з галушками, який зігріє холодної весни.

Інгредієнти:

вода

500 г горох колотий

1 велика морква

2 середні цибулі

400-500 г копчених ребер або 1 копчений курячий окорочок

3-4 картоплі

сіль за смаком

кріп свіжий

Галушки:

1 куряче яйце

50 г сметани

60 г борошна

сіль

Читайте також: Категорія Рецепти Готуємо суп за 5 хвилин: простий рецепт домашніх бульйонних кубиків Коли дуже хочеться гаряченького, але не хочеться поратися біля плити, на допомогу прийдуть бульйонні кубики

Спосіб приготування:

Варто з вечора промити горох і замочити його в холодній воді. А якщо немає часу довго чекати, то є другий варіант: у горох додаємо 1 чайну ложку харчової соди, заливаємо окропом і залишаємо на 15-20 хвилин. Після цього промиваємо горох і готуємо суп. Підготовлений горох заливаємо холодною водою. Додаємо цілу моркву, сіль за смаком. Після закипання варимо на слабкому вогні. Знімаємо піну, що утворюється. Додаємо нарізані реберця. Або розбираємо окорочок і нарізаємо невеликими шматочками. І максимально дрібно нарізану цибулю. Варимо ще десь 30-40 хвилин. Додаємо кубики картоплі, продовжуємо варити до готовності картоплі. Дістаємо моркву, даємо йому охолонути, потім натираємо на дрібній тертці і додаємо в суп. Робимо галушки: змішуємо всі складові. Маленькою ложкою поступово додаємо галушки в суп. Варимо ще 2-3 хвилини. Усі галушки спливуть на поверхню. Наприкінці додаємо дрібно нарізаний кріп і солимо, якщо потрібно.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи варто їсти суп щодня.