Ароматний гороховий суп з галушками: Ліза Глінська поділилася простим рецептом
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Ця гаряча та смачна страва зігріє вас у холодні весняні дні
Коли за вікном йде війна, у цей час ми хочемо порадувати своїх близьким простими та смачними стравами, і гарячий супчик на даний момент є незамінною корисною стравою у нашому раціоні.
Український кулінар Єлизавета Глинська поділилася рецептом домашнього горохового супу з галушками, який зігріє холодної весни.
Інгредієнти:
- вода
- 500 г горох колотий
- 1 велика морква
- 2 середні цибулі
- 400-500 г копчених ребер або 1 копчений курячий окорочок
- 3-4 картоплі
- сіль за смаком
- кріп свіжий
Галушки:
- 1 куряче яйце
- 50 г сметани
- 60 г борошна
- сіль
Спосіб приготування:
- Варто з вечора промити горох і замочити його в холодній воді. А якщо немає часу довго чекати, то є другий варіант: у горох додаємо 1 чайну ложку харчової соди, заливаємо окропом і залишаємо на 15-20 хвилин. Після цього промиваємо горох і готуємо суп.
- Підготовлений горох заливаємо холодною водою. Додаємо цілу моркву, сіль за смаком. Після закипання варимо на слабкому вогні. Знімаємо піну, що утворюється.
- Додаємо нарізані реберця. Або розбираємо окорочок і нарізаємо невеликими шматочками. І максимально дрібно нарізану цибулю.
- Варимо ще десь 30-40 хвилин.
- Додаємо кубики картоплі, продовжуємо варити до готовності картоплі.
- Дістаємо моркву, даємо йому охолонути, потім натираємо на дрібній тертці і додаємо в суп.
- Робимо галушки: змішуємо всі складові. Маленькою ложкою поступово додаємо галушки в суп.
- Варимо ще 2-3 хвилини. Усі галушки спливуть на поверхню.
- Наприкінці додаємо дрібно нарізаний кріп і солимо, якщо потрібно.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи варто їсти суп щодня.
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