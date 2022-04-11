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Ароматний гороховий суп з галушками: Ліза Глінська поділилася простим рецептом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Гороховий суп з галушками Новина оновлена 11 квітня 2022, 14:56
Гороховий суп з галушками

Ця гаряча та смачна страва зігріє вас у холодні весняні дні

Коли за вікном йде війна, у цей час ми хочемо порадувати своїх близьким простими та смачними стравами, і гарячий супчик на даний момент є незамінною корисною стравою у нашому раціоні.

Український кулінар Єлизавета Глинська поділилася рецептом домашнього горохового супу з галушками, який зігріє холодної весни.

Інгредієнти:

  • вода
  • 500 г горох колотий
  • 1 велика морква
  • 2 середні цибулі
  • 400-500 г копчених ребер або 1 копчений курячий окорочок
  • 3-4 картоплі
  • сіль за смаком
  • кріп свіжий

Галушки:

  • 1 куряче яйце
  • 50 г сметани
  • 60 г борошна
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Варто з вечора промити горох і замочити його в холодній воді. А якщо немає часу довго чекати, то є другий варіант: у горох додаємо 1 чайну ложку харчової соди, заливаємо окропом і залишаємо на 15-20 хвилин. Після цього промиваємо горох і готуємо суп.
  2. Підготовлений горох заливаємо холодною водою. Додаємо цілу моркву, сіль за смаком. Після закипання варимо на слабкому вогні. Знімаємо піну, що утворюється.
  3. Додаємо нарізані реберця. Або розбираємо окорочок і нарізаємо невеликими шматочками. І максимально дрібно нарізану цибулю.
  4. Варимо ще десь 30-40 хвилин.
  5. Додаємо кубики картоплі, продовжуємо варити до готовності картоплі.
  6. Дістаємо моркву, даємо йому охолонути, потім натираємо на дрібній тертці і додаємо в суп.
  7. Робимо галушки: змішуємо всі складові. Маленькою ложкою поступово додаємо галушки в суп.
  8. Варимо ще 2-3 хвилини. Усі галушки спливуть на поверхню.
  9. Наприкінці додаємо дрібно нарізаний кріп і солимо, якщо потрібно.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи варто їсти суп щодня.

Теги:
#Рецепти #Супи #Єлизавета Глинська
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