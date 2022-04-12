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Як приготувати сирну паску на Великодень без яєць: покроковий рецепт на свято

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Сирна паска без випічки
Сирна паска без випічки

Така паска просто тане в роті

Сирна паска — це надзвичайно смачний і вишуканий вид Великодня. Він легкий, ніжний і простий у приготуванні, проте готувати таку паску потрібно заздалегідь. Такий десерт сподобається дітям і дорослим, до того ж він дуже корисний. Раніше ми ділилися рецептом звичайної паски без дріжджів. У цьому матеріалі йтиметься про рецепт сирної паски без яєць.

Сирна паска без яєць — рецепт

Інгредієнти:

  • Знежирений сир — 1 кг
  • Вершкове масло — 200 г
  • Сметана 10% — 200 г
  • Мигдаль — 100 г
  • Родзинки — 100 г
  • Цукрова пудра — 80 г

Приготування:

  1. Розтираємо сир через сито з маслом.
  2. Потім до сиру з маслом додаємо сметану та цукрову пудру, все добре перемішуємо.
  3. Замочуємо родзинки приблизно на 15 хвилин, добре промиваємо, сушимо в друшляку і додаємо в загальну масу.
  4. У ступці потрібно потовкти несолоний і смажений мигдаль — додаємо в сирну масу.
  5. Готуємо пасочницю — кладемо до неї вологу марлю, притискаючи до стін. Викладаємо в неї всю масу та утрамбовуємо. Звисаючими краями марлі накриваємо масу, зверху кладемо миску з водою. Саму форму з Великоднем теж ставимо в глибоку миску, тому що в процесі стояння з неї стікатиме рідина, яку потрібно періодично зливати.
  6. Забираємо цю конструкцію на ніч у холодильник.
  7. Потім перевертаємо на тарілку, прибираємо конструкцію для паски, марлю, встановлюємо свічку та прикрашаємо за смаком.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски без замісу.

Теги:
#Рецепти #Свята #Паска #Десерти
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