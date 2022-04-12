Як приготувати сирну паску на Великодень без яєць: покроковий рецепт на свято
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Така паска просто тане в роті
Сирна паска — це надзвичайно смачний і вишуканий вид Великодня. Він легкий, ніжний і простий у приготуванні, проте готувати таку паску потрібно заздалегідь. Такий десерт сподобається дітям і дорослим, до того ж він дуже корисний. Раніше ми ділилися рецептом звичайної паски без дріжджів. У цьому матеріалі йтиметься про рецепт сирної паски без яєць.
Сирна паска без яєць — рецепт
Інгредієнти:
- Знежирений сир — 1 кг
- Вершкове масло — 200 г
- Сметана 10% — 200 г
- Мигдаль — 100 г
- Родзинки — 100 г
- Цукрова пудра — 80 г
Приготування:
- Розтираємо сир через сито з маслом.
- Потім до сиру з маслом додаємо сметану та цукрову пудру, все добре перемішуємо.
- Замочуємо родзинки приблизно на 15 хвилин, добре промиваємо, сушимо в друшляку і додаємо в загальну масу.
- У ступці потрібно потовкти несолоний і смажений мигдаль — додаємо в сирну масу.
- Готуємо пасочницю — кладемо до неї вологу марлю, притискаючи до стін. Викладаємо в неї всю масу та утрамбовуємо. Звисаючими краями марлі накриваємо масу, зверху кладемо миску з водою. Саму форму з Великоднем теж ставимо в глибоку миску, тому що в процесі стояння з неї стікатиме рідина, яку потрібно періодично зливати.
- Забираємо цю конструкцію на ніч у холодильник.
- Потім перевертаємо на тарілку, прибираємо конструкцію для паски, марлю, встановлюємо свічку та прикрашаємо за смаком.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски без замісу.
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