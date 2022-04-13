Готується швидше традиційної: рецепт а святкової паски на кефірі без дріжджів та яєць

За бажанням можете додати до тіста подрібнені горіхи, нарізані сухофрукти або цукати.

Зазвичай багато домогосподарок готують паски на дріжджах, проте деякі шукають і способи приготування без них. Міф, що бездріжджові паски не такі пишні і м’які лише міф: святкова великодня випічка без дріжджів смачна і абсолютно не суха. А пишноту паски можна додати завдяки соді.

"Телеграф" пропонує вам приготувати святкову паску без дріжджів та яєць. Зазначимо, що готується вона набагато швидше ніж традиційні варіанти великодньої випічки.

Паска без дріжджів та яєць: рецепт

Складові:

кефір 3,2% жирності – 300 мл

сода — 1 ч. л.

вершкове масло — 100 г + ще трохи для змащування форми

апельсинова цедра – 1 год.

ванільний екстракт — 1/2 ч. л.

цукрова пудра – 100 г

борошно – 350 г

сіль – на кінчику ножа

Спосіб приготування

Налийте кефір у невелику миску та додайте соду. Добре перемішайте ложкою і залиште приблизно на 2 хвилини.

Вершкове масло|мастило| наріжте маленькими кубиками і складіть в невелику каструлю. Поставте на слабкий вогонь та розтопіть. Дайте охолонути.

Після цього в каструлю з розтопленим вершковим маслом додайте апельсинову цедру, ванільний екстракт і цукрову пудру. Ретельно перемішайте. Влийте кефір із содою і знову перемішайте.

Просійте муку|борошно| через дрібне сито з сіллю|соль| і додайте її до кефірної суміші. Ретельно вимісити тісто.

Спеціальну форму обов’язково змастіть вершковим маслом. Тісто вилийте у підготовлену форму.

Помістіть майбутню паску в духовку, розігріту до 180 ° C, і випікайте протягом 25-30 хвилин. Верх паски повинен добре підрум’янитися.

Готовій випічці дайте повністю охолонути. Верх можна прикрасити цукровою помадкою, білковою або лимонною глазур’ю, а потім прикрашати кондитерським посипанням на ваш смак.

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