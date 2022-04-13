Якщо немає духовки: простий рецепт паски в мультиварці
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Паску в мультиварці спекти набагато простіше, ніж у духовці
Головним атрибутом святкового столу на Великдень, звичайно ж є, ароматна, свіжоспечена домашня паска. Однак не у всіх є можливість зараз спекти паску в духовці. На цей випадок ми приготували вам рецепт смачної домашньої паски в мультиварці, якою готувати набагато простіше, ніж традиційну.
Паска в мультиварці: рецепт
Складові:
- молоко — 250 мл
- цукор — 150 г
- сіль — 1 щіпка
- яйця курячі великі — 4 шт.
- цукрова пудра — 50 г
- дріжджі сухі – 1 ч. л.
- вершкове масло — 100 г
- родзинки — 100 г
- лимони — 1 шт.
- борошно — 600 г
Спосіб приготування:
- Молоко підігріваємо до теплого, додаємо 1 ст. цукру, дріжджі 1 ч. л. з гіркою і 250 г борошна, перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин у теплому місці, пише edimdoma.
- Яйця поділяємо на білки та жовтки. Жовтки змішуємо із цукром.
- 3 білки (один залишаємо на глазур) збиваємо зі щіпкою солі в міцну піну.
- У опару, що піднялася, додаємо жовтки з цукром, перемішуємо. Потім розм’якшене вершкове масло. Перемішуємо доки масло не розчиниться. Додаємо білки та знову перемішуємо.
- Тепер додаємо борошно, спочатку ще 250 г, якщо дуже рідке, тоді ще приблизно 100 г, дивіться по консистенції, тісто має бути м’яким, добре вимішуємо і залишаємо в теплому місці на 1 годину, накривши рушником.
- Родзинки заливаємо гарячою водою на 10-15 хвилин. Потім просушуємо на паперовому рушнику.
- Натираємо цедру з одного лимона.
- Додаємо родзинки та цедру в тісто, добре перемішуємо, викладаємо у змащену вершковим маслом форму мультиварки, даємо ще 10 хвилин відпочити, накривши легким рушником.
- Включаємо спочатку мультиварку на 10 хвилин на режим "Підігрів", а потім режим "Випічка" на 1 годину 30 хвилин.
- Для глазурі: спочатку добре збиваємо білок, що залишився, потім всипаємо цукрову пудру і збиваємо до стійких піків.
- Дістаємо гарячу паску з мультиварки і верх змащуємо глазур’ю, присипаємо за бажанням кулінарним посипанням і залишаємо остигати.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски без замісу.
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