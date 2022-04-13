Якщо немає духовки: простий рецепт паски в мультиварці

Паску в мультиварці спекти набагато простіше, ніж у духовці

Головним атрибутом святкового столу на Великдень, звичайно ж є, ароматна, свіжоспечена домашня паска. Однак не у всіх є можливість зараз спекти паску в духовці. На цей випадок ми приготували вам рецепт смачної домашньої паски в мультиварці, якою готувати набагато простіше, ніж традиційну.

Паска в мультиварці: рецепт

Складові:

молоко — 250 мл

цукор — 150 г

сіль — 1 щіпка

яйця курячі великі — 4 шт.

цукрова пудра — 50 г

дріжджі сухі – 1 ч. л.

вершкове масло — 100 г

родзинки — 100 г

лимони — 1 шт.

борошно — 600 г

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Спосіб приготування:

Молоко підігріваємо до теплого, додаємо 1 ст. цукру, дріжджі 1 ч. л. з гіркою і 250 г борошна, перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин у теплому місці, пише edimdoma. Яйця поділяємо на білки та жовтки. Жовтки змішуємо із цукром. 3 білки (один залишаємо на глазур) збиваємо зі щіпкою солі в міцну піну. У опару, що піднялася, додаємо жовтки з цукром, перемішуємо. Потім розм’якшене вершкове масло. Перемішуємо доки масло не розчиниться. Додаємо білки та знову перемішуємо. Тепер додаємо борошно, спочатку ще 250 г, якщо дуже рідке, тоді ще приблизно 100 г, дивіться по консистенції, тісто має бути м’яким, добре вимішуємо і залишаємо в теплому місці на 1 годину, накривши рушником. Родзинки заливаємо гарячою водою на 10-15 хвилин. Потім просушуємо на паперовому рушнику. Натираємо цедру з одного лимона. Додаємо родзинки та цедру в тісто, добре перемішуємо, викладаємо у змащену вершковим маслом форму мультиварки, даємо ще 10 хвилин відпочити, накривши легким рушником. Включаємо спочатку мультиварку на 10 хвилин на режим "Підігрів", а потім режим "Випічка" на 1 годину 30 хвилин. Для глазурі: спочатку добре збиваємо білок, що залишився, потім всипаємо цукрову пудру і збиваємо до стійких піків. Дістаємо гарячу паску з мультиварки і верх змащуємо глазур’ю, присипаємо за бажанням кулінарним посипанням і залишаємо остигати.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски без замісу.