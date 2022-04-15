"Секретна паска" Дарії Цвек: рецепт розкішної святкової страви

За цим рецептом виходить 3 паски діаметром приблизно 18, 20 і 25 см.

Головним атрибутом святкового столу на Великдень, звичайно ж є, ароматна, свіжоспечена домашня паска. Кожна господиня має свій рецепт цього приголомшливого десерту. Хтось додає в тісто цукати, хтось готове блюдо шоколадом, хтось взагалі пече паску в мультиварці, а не в духовці — варіацій безліч. Проте сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом "секретної паски" від знаменитої української кулінарки Дар’ї Цвек, який уже давно полюбився та використовується багатьма українками.

"Секретна паска" Дарії Цвек: рецепт

Складові:

1 кг борошна,

400 г молока

10 жовтків,

100 г мокрих дріжджів,

200 г олії або маргарину, 300 г цукру,

100 г ізюму,

1/2 год. лож. солі, потерта цедра із 1 лимона.

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Спосіб приготування:

Спочатку треба замісити опару. Дріжджі розводимо в теплому молоці і додаємо 100 г цукру та 200 г борошна. Все добре перемішати і поставити в тепле місце, щоб опара збільшилася вдвічі. Після того, як суміш підніметься — додайте цукор, що залишився, жовтки, родзинки, цедру з лимона, сіль і борошно. Замісити тісто до однорідності і наприкінці додати розтоплений, але охолоджений жир. Місити приблизно 10-15 хв, поки тісто не відставатиме від рук. Тісто поставити у тепле місце, щоб збільшилося вдвічі. Тоді його опустити та почекати, щоб знову підросло. Розкласти тісто на 1/3 частини судини та дати знову піднятися вдвічі. Духовку нагріти до 200 градусів. Поставити паску і після 10 хв зменшити температуру до 170-160 градусів. Випікати ще 50 хв.

З цієї порції виходить 3 пасхи діаметром приблизно 18, 20 та 25 см.

Дарія Цвек звертала увагу на те, що борошна має бути рівно 1 кг, не більше (бо паска буде тугою) і не менше (бо паска опаде). І жир потрібно додавати обов’язково наприкінці, передає vikna.if.ua.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски без замісу.