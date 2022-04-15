У мультиварці, по-польському та дієтична: найкращі рецепти пасок на будь-який смак

Головним символом Великодня є духмяні паски.

Незабаром увесь християнський світ відзначатиме одне з найважливіших свят у церковному календарі — Світлий Великдень. Одним із головних атрибутів свята у православних східного обряду є святковий пасок. Кожна господиня готує до свята випічку. Зазначимо, що за традицією випікати паски потрібно у Чистий четвер або у Велику суботу.

"Телеграф" підготував добірку найцікавіших та найсмачніших рецептів пасок, які прикрасять будь-який святковий стіл.

Паска по-польськи

Спосіб приготування:

Склянку гарячого молока, гарячі вершки та борошно ретельно розмішайте, дайте масі охолонути. Додайте розведені в невеликій кількості молока дріжджі і два яйця, ретельно перемішайте. Прикрийте тісто рушником або пергаментним папером та поставте в тепле місце для бродіння. Коли тісто підніметься, додайте жовтки, що розтерті з однією половиною цукру, і білки, збиті з половиною цукру, що залишилася, в густу піну. Масу акуратно перемішайте дерев’яною лопаткою зверху вниз, додайте борошно, що залишилося, і дайте тесту піднятися вдруге. Потім ще раз тісто ретельно вимісити. Помістіть у змащену олією і посипану борошном форму, заповнивши її до половини. Дайте тесту ще раз підійти. Випікайте за температури 180-200 градусів до готовності.

Паска в мультиварці

Спосіб приготування:

Для початку розтопіть дріжджі у теплому молоці. Перемішайте та залиште на п’ять хвилин. Потім збийте яйця з цукром і додайте до них розм’якшене вершкове масло. Влийте в цю масу розведені дріжджі та перемішайте. Залиште в теплому місці на кілька годин. Після ще раз перемішайте масу і всипте в неї борошно, що просіює, додайте родзинки і викладіть у велику миску. Залишіть на півтори години, щоб тісто підійшло. Потім змастіть чашу мультиварки олією та викладіть у неї тісто. Увімкніть режим Випікання та випікайте протягом 40-50 хвилин. Прикрасьте глазур’ю, кондитерською посипкою та цукатами.

Дієтична паска

Спосіб приготування:

Сметану, сир, масло та цукрову пудру змішайте до однорідної маси, помістіть у форму для паски, прикрийте марлею і покладіть зверху важкий прес (м’ясорубка, праска, камінь). Залиште в холодильнику на щонайменше 12 годин. Перед подачею на стіл гарно прикрасьте цукатами, сухофруктами та горіхами.

Паска "Традиційна"

Спосіб приготування:

Опара : Розведіть дріжджі в теплому молоці, додайте 1 столову ложку цукру та 2 склянки борошна. Ретельно перемішайте суміш і поставте підійматися у тепле місце. Опара має збільшитися втричі. Розітріть яйця з цукром і сіллю, додайте до опари і перемішайте. Додайте борошно, постійно перемішуючи, і замісіть некруте тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці. Коли тісто збільшиться в 2-3 рази, розтопіть масло на водяній бані, додайте в нього ваніль і відправте в тісто. Ще раз добре вимісіть і дайте підійти. Форми для випікання змастіть соняшниковою або вершковою олією. Наповніть форму до половини. Накрийте форми рушником та дайте підійти до країв. Потім поставте в духовку і випікайте 15-20 хвилин при температурі 180-200 градусів. Відкривати духовку не можна — паски осядуть. Прикрасьте за бажанням.

Гарбузова паска

Спосіб приготування:

Гарбуз помийте, очистіть від шкірки та насіння, наріжте дрібними шматочками, посипте цукровим піском і дайте постояти до виділення соку, відваріть у ньому на повільному вогні до готовності. Масу натріть через дрібне сито, додайте молоко, масло, яйця, цукровий пісок, сіль і розведені в невеликій кількості теплого молока дріжджі. Замісіть тісто, поступово втручаючи невеликими порціями борошно і дайте йому піднятися. Підготовлені форми заповніть тестом до половини, дайте йому підійти до повного заповнення форми та випікайте у духовці при температурі 180-200 градусів до готовності.

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Паска з мигдалем

Спосіб приготування:

Доведіть молоко до кипіння та охолодіть до кімнатної температури. У половині молока розведіть дріжджі, додайте 1 столову ложку цукру. У молоко, що залишилося, висипте борошно, додайте дріжджі, ретельно перемішайте і, прикривши рушником або кулінарним папером, поставте в тепле місце для бродіння. Білок відокремте від жовтків і поставте в холодильник. Коли тісто підніметься, додайте 5 збитих із цукром жовтків, розтоплену теплу олію, натерту цедру лимона, частину очищених подрібнених ядер мигдалю, родзинки та сіль. Білки збийте до стійкої піни і додайте в тісто, ретельно вимісіть, перемішуючи зверху вниз. Покладіть тісто в змащену м’якою олією, посипану борошном форму, дайте підійти. Змастіть поверхню жовтком і посипте мигдалем. Випікайте при температурі 180°С до готовності.

Сирна паска

Спосіб приготування:

Сир протріть через сито, змішайте його з маслом, яйцями та сметаною. Складіть все в каструлю, перемішайте та поставте на невеликий вогонь. Постійно помішуйте дерев’яною ложкою. Як тільки маса дійде до кипіння, зніміть із плити та поставте на лід або в таз із холодною водою. Постійно помішуйте, поки суміш не охолоне. Додайте цукор, ваніль, родзинки, сухофрукти до смаку. Все ретельно перемішайте, викладіть у підготовлену форму та залиште у холодному місці на 12 годин.

Кукурудзяна паска

Спосіб приготування:

Вершкове масло розм’якшіть і змішайте із цукровою пудрою. Коли пудра розчиниться і маса стане однорідною, додайте три жовтки та збийте. Додайте лимонну цедру і сік половини лимона, і продовжуйте збивати. Додайте кукурудзяне та пшеничне борошно, розпушувач, вершки і збийте все ще раз. На 15 хвилин замочіть родзинки. Потім додайте його в тісто разом із цукатами. Акуратно перемішайте все ложкою. Збийте два білки з щіпкою солі, і отриману піну влийте в тісто. Викладіть тісто у форму на 2/3 і випікайте 50-60 хвилин за температури 180 градусів. Прикрасьте на свій розсуд.

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