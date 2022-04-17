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Тісто як пух: простий рецепт святкової паски з горіховою начинкою (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тісто як пух: простий рецепт святкової паски з горіховою начинкою (відео) Новина оновлена 17 квітня 2022, 09:23

На святковому столі паски завжди займають центральне місце.

Святкова паска — це головне пасхальне частування на столі на Світле Христове Воскресіння, і кожна господиня напевно має свій рецепт і свої секрети приготування святкової випічки. Однак це не заважає урізноманітнити свою рецептну книгу новим рецептом.

Кулінарний блогер Терещенко Алла на своїй сторінці в Інстаграм поділилася своїм рецептом великодньої випічки. Паска виходить дуже ніжною і повітряною, а горіхова начинка лише додає пікантності.

Паска з горіховою начинкою: рецепт

Складові:

Тісто :

  • борошно-320-330гр
  • молоко — 130мл
  • дріжджі пресовані — 15гр
  • цукор — 2ст.л
  • сіль-0.5ч.л
  • ванілін — щіпка
  • яйце — 1шт+жовток — 1шт
  • вершкове масло -70гр
  • куркума — 0.5ч.л

Начинка :

  • волоські горіхи — 230гр
  • цукрова пудра — 100гр
  • молоко — 50мл
  • сіль щіпка

Сироп :

  • цукор — 50гр
  • вода — 50мл

Для змащування:

  • яйце — 1шт
  • молоко — 1ст.л

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішайте пресовані дріжджі, молоко (60 мл), цукор (2 ч. л) і 2 ч. л муки, перемішайте, накрийте плівкою і поставте в тепле місце.
  2. Вершкове масло 70 гр збийте з цукром, що залишився.
  3. У опару додайте тепле молоко, яйце і 1 жовток, сіль, ваніль, куркуму 0,5 ч. і частинами висипте борошно. Ретельно все перемішайте. Далі додайте збите масло і вимішуйте тісто близько 5 хвилин. Тісто накрийте харчовою плівкою та приберіть у тепле місце на 1 годину.
  4. Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді буквально 3 хвилини, а потім подрібніть. Додайте 100 г сухарної пудри, 50 мл молока і дрібку солі. Все перемішайте.
  5. Тісто поділіть навпіл. Розкотіть у пласт, викладіть горіхову начинку і сформуйте майбутню паску так, як показано на відео. Після перекладіть їх у форми, накрийте харчовою плівкою та заберіть на 40 хвилин у тепле місце
  6. Зваріть сироп — змішайте цукор 50 г і 50 мл води. Варіть з моменту закипання 2 хвилини, потім остудіть.
  7. Паски змастіть сумішшю з яйця і молока і залиште ще на 10-15 хвилин для підйому.
  8. Випікайте в розігрітій до 180 г духовці 35-40 хвилин.
  9. Гарячу випічку рясно змастіть сиропом і зробіть проколи зубочисткою. Накрийте зверху чашкою або рушником і дайте повністю охолонути.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски без замісу.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Великдень #Паска
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