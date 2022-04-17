Тісто як пух: простий рецепт святкової паски з горіховою начинкою (відео)
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На святковому столі паски завжди займають центральне місце.
Святкова паска — це головне пасхальне частування на столі на Світле Христове Воскресіння, і кожна господиня напевно має свій рецепт і свої секрети приготування святкової випічки. Однак це не заважає урізноманітнити свою рецептну книгу новим рецептом.
Кулінарний блогер Терещенко Алла на своїй сторінці в Інстаграм поділилася своїм рецептом великодньої випічки. Паска виходить дуже ніжною і повітряною, а горіхова начинка лише додає пікантності.
Паска з горіховою начинкою: рецепт
Складові:
Тісто :
- борошно-320-330гр
- молоко — 130мл
- дріжджі пресовані — 15гр
- цукор — 2ст.л
- сіль-0.5ч.л
- ванілін — щіпка
- яйце — 1шт+жовток — 1шт
- вершкове масло -70гр
- куркума — 0.5ч.л
Начинка :
- волоські горіхи — 230гр
- цукрова пудра — 100гр
- молоко — 50мл
- сіль щіпка
Сироп :
- цукор — 50гр
- вода — 50мл
Для змащування:
- яйце — 1шт
- молоко — 1ст.л
Спосіб приготування:
- У мисці змішайте пресовані дріжджі, молоко (60 мл), цукор (2 ч. л) і 2 ч. л муки, перемішайте, накрийте плівкою і поставте в тепле місце.
- Вершкове масло 70 гр збийте з цукром, що залишився.
- У опару додайте тепле молоко, яйце і 1 жовток, сіль, ваніль, куркуму 0,5 ч. і частинами висипте борошно. Ретельно все перемішайте. Далі додайте збите масло і вимішуйте тісто близько 5 хвилин. Тісто накрийте харчовою плівкою та приберіть у тепле місце на 1 годину.
- Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді буквально 3 хвилини, а потім подрібніть. Додайте 100 г сухарної пудри, 50 мл молока і дрібку солі. Все перемішайте.
- Тісто поділіть навпіл. Розкотіть у пласт, викладіть горіхову начинку і сформуйте майбутню паску так, як показано на відео. Після перекладіть їх у форми, накрийте харчовою плівкою та заберіть на 40 хвилин у тепле місце
- Зваріть сироп — змішайте цукор 50 г і 50 мл води. Варіть з моменту закипання 2 хвилини, потім остудіть.
- Паски змастіть сумішшю з яйця і молока і залиште ще на 10-15 хвилин для підйому.
- Випікайте в розігрітій до 180 г духовці 35-40 хвилин.
- Гарячу випічку рясно змастіть сиропом і зробіть проколи зубочисткою. Накрийте зверху чашкою або рушником і дайте повністю охолонути.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски без замісу.