Тісто як пух: простий рецепт святкової паски з горіховою начинкою (відео)

На святковому столі паски завжди займають центральне місце.

Святкова паска — це головне пасхальне частування на столі на Світле Христове Воскресіння, і кожна господиня напевно має свій рецепт і свої секрети приготування святкової випічки. Однак це не заважає урізноманітнити свою рецептну книгу новим рецептом.

Кулінарний блогер Терещенко Алла на своїй сторінці в Інстаграм поділилася своїм рецептом великодньої випічки. Паска виходить дуже ніжною і повітряною, а горіхова начинка лише додає пікантності.

Паска з горіховою начинкою: рецепт

Складові:

Тісто :

борошно-320-330гр

молоко — 130мл

дріжджі пресовані — 15гр

цукор — 2ст.л

сіль-0.5ч.л

ванілін — щіпка

яйце — 1шт+жовток — 1шт

вершкове масло -70гр

куркума — 0.5ч.л

Начинка :

волоські горіхи — 230гр

цукрова пудра — 100гр

молоко — 50мл

сіль щіпка

Сироп :

цукор — 50гр

вода — 50мл

Для змащування:

яйце — 1шт

молоко — 1ст.л

Спосіб приготування:

У мисці змішайте пресовані дріжджі, молоко (60 мл), цукор (2 ч. л) і 2 ч. л муки, перемішайте, накрийте плівкою і поставте в тепле місце. Вершкове масло 70 гр збийте з цукром, що залишився. У опару додайте тепле молоко, яйце і 1 жовток, сіль, ваніль, куркуму 0,5 ч. і частинами висипте борошно. Ретельно все перемішайте. Далі додайте збите масло і вимішуйте тісто близько 5 хвилин. Тісто накрийте харчовою плівкою та приберіть у тепле місце на 1 годину. Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді буквально 3 хвилини, а потім подрібніть. Додайте 100 г сухарної пудри, 50 мл молока і дрібку солі. Все перемішайте. Тісто поділіть навпіл. Розкотіть у пласт, викладіть горіхову начинку і сформуйте майбутню паску так, як показано на відео. Після перекладіть їх у форми, накрийте харчовою плівкою та заберіть на 40 хвилин у тепле місце Зваріть сироп — змішайте цукор 50 г і 50 мл води. Варіть з моменту закипання 2 хвилини, потім остудіть. Паски змастіть сумішшю з яйця і молока і залиште ще на 10-15 хвилин для підйому. Випікайте в розігрітій до 180 г духовці 35-40 хвилин. Гарячу випічку рясно змастіть сиропом і зробіть проколи зубочисткою. Накрийте зверху чашкою або рушником і дайте повністю охолонути.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски без замісу.