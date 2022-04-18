Без духовки: рецепт святкової пасхальної паски в мультиварці

Паска вийде пишною і великою, вистачить для всієї родини.

У сучасному світі практично все можна купити в магазині, так само і великодню випічку, проте багато господинь все ж таки залишаються вірними традиціям і випікають святкові паски вдома самостійно. На жаль, але зараз не всі мають можливість приготувати паску в духовці, проте це не означає, що її не можна приготувати в мультиварці.

Блогер під ніком _klymenko_ на своїй сторінці в Інстаграм поділилася простим, але дуже смачним рецептом великодньої випічки — паски в мультиварці. Випічка виходить пористою, повітряною, ніжною, і найголовніше – вона легка у приготуванні.

Паска в мультиварці: рецепт

Інгредієнти:

для тесту:

650 г борошна,

2 яйця та 2 яєчні жовтки,

250 мл молока,

100 г вершкового масла,

150 г цукру,

10 г ванільного цукру,

200 г роздинок,

10 г сухих дріжджів,

дрібка солі,

Читайте також: Категорія Рецепти "Секретна паска" Дарії Цвек: рецепт розкішної святкової страви За цим рецептом виходить 3 паски діаметром приблизно 18, 20 і 25 см.

для глазурі:

2 яєчні білки,

100 г цукрової пудри,

0,5 ч. ложки лимонного соку.

Спосіб приготування:

Розведіть дріжджі в теплому (не гарячому) молоці та залиште на 20 хвилин до появи пінної шапочки. Додайте в молочно-дріжжеву суміш 1 склянку борошна, перемішайте, накрийте серветкою та залиште опару на пів години у теплому місці. Яйця і жовтки розітріть із цукром та ванільним цукром. Додайте в опарі яєчну суміш, вершкове масло і добре перемішайте. Відокремте 1 склянку борошна, а решту змішайте із сіллю, поступово всипайте в опару і замісіть тісто. Накрийте його серветкою та залиште підходити ще на 1 годину. Родзинки помийте, висушіть і обваляйте в борошні, щоб він рівномірно розподілився в паску. Осадіть тісто, що піднялося, і додайте в нього родзинки. Трохи вимісити тісто з родзинками, накрийте і залиште піднятися ще на 1 годину. Чашу мультиварки змастіть вершковим маслом та виберіть режим "Підігрів" на 15 хвилин. Помістіть тісто паски в чашу, закрийте її, потім вимкніть мультиварку і залиште тісто на 40-60 хвилин, щоб воно піднялося. Виберіть режим "Випічка" на 45 хвилин. І ще раз на 45 хвилин. Перевірити паску можна дерев’яною паличкою. Поки випікається паска можна приготувати глазур. Збийте до щільності білок із цукровою пудрою та лимонним соком. Дайте пасці охолонути і зверху прикрасьте її глазур’ю.

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