Без духовки: рецепт святкової пасхальної паски в мультиварці
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Паска вийде пишною і великою, вистачить для всієї родини.
У сучасному світі практично все можна купити в магазині, так само і великодню випічку, проте багато господинь все ж таки залишаються вірними традиціям і випікають святкові паски вдома самостійно. На жаль, але зараз не всі мають можливість приготувати паску в духовці, проте це не означає, що її не можна приготувати в мультиварці.
Блогер під ніком _klymenko_ на своїй сторінці в Інстаграм поділилася простим, але дуже смачним рецептом великодньої випічки — паски в мультиварці. Випічка виходить пористою, повітряною, ніжною, і найголовніше – вона легка у приготуванні.
Паска в мультиварці: рецепт
Інгредієнти:
для тесту:
- 650 г борошна,
- 2 яйця та 2 яєчні жовтки,
- 250 мл молока,
- 100 г вершкового масла,
- 150 г цукру,
- 10 г ванільного цукру,
- 200 г роздинок,
- 10 г сухих дріжджів,
- дрібка солі,
для глазурі:
- 2 яєчні білки,
- 100 г цукрової пудри,
- 0,5 ч. ложки лимонного соку.
Спосіб приготування:
- Розведіть дріжджі в теплому (не гарячому) молоці та залиште на 20 хвилин до появи пінної шапочки. Додайте в молочно-дріжжеву суміш 1 склянку борошна, перемішайте, накрийте серветкою та залиште опару на пів години у теплому місці.
- Яйця і жовтки розітріть із цукром та ванільним цукром. Додайте в опарі яєчну суміш, вершкове масло і добре перемішайте. Відокремте 1 склянку борошна, а решту змішайте із сіллю, поступово всипайте в опару і замісіть тісто. Накрийте його серветкою та залиште підходити ще на 1 годину.
- Родзинки помийте, висушіть і обваляйте в борошні, щоб він рівномірно розподілився в паску. Осадіть тісто, що піднялося, і додайте в нього родзинки. Трохи вимісити тісто з родзинками, накрийте і залиште піднятися ще на 1 годину.
- Чашу мультиварки змастіть вершковим маслом та виберіть режим "Підігрів" на 15 хвилин. Помістіть тісто паски в чашу, закрийте її, потім вимкніть мультиварку і залиште тісто на 40-60 хвилин, щоб воно піднялося.
- Виберіть режим "Випічка" на 45 хвилин. І ще раз на 45 хвилин. Перевірити паску можна дерев’яною паличкою.
- Поки випікається паска можна приготувати глазур. Збийте до щільності білок із цукровою пудрою та лимонним соком. Дайте пасці охолонути і зверху прикрасьте її глазур’ю.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати сирну паску без яєць. Страва легка, ніжна і проста в приготуванні.
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