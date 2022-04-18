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Без духовки: рецепт святкової пасхальної паски в мультиварці

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Без духовки: рецепт святкової пасхальної паски в мультиварці Новина оновлена 18 квітня 2022, 09:15

Паска вийде пишною і великою, вистачить для всієї родини.

У сучасному світі практично все можна купити в магазині, так само і великодню випічку, проте багато господинь все ж таки залишаються вірними традиціям і випікають святкові паски вдома самостійно. На жаль, але зараз не всі мають можливість приготувати паску в духовці, проте це не означає, що її не можна приготувати в мультиварці.

Блогер під ніком _klymenko_ на своїй сторінці в Інстаграм поділилася простим, але дуже смачним рецептом великодньої випічки — паски в мультиварці. Випічка виходить пористою, повітряною, ніжною, і найголовніше – вона легка у приготуванні.

Паска в мультиварці: рецепт

Інгредієнти:

для тесту:

  • 650 г борошна,
  • 2 яйця та 2 яєчні жовтки,
  • 250 мл молока,
  • 100 г вершкового масла,
  • 150 г цукру,
  • 10 г ванільного цукру,
  • 200 г роздинок,
  • 10 г сухих дріжджів,
  • дрібка солі,

для глазурі:

  • 2 яєчні білки,
  • 100 г цукрової пудри,
  • 0,5 ч. ложки лимонного соку.

Спосіб приготування:

  1. Розведіть дріжджі в теплому (не гарячому) молоці та залиште на 20 хвилин до появи пінної шапочки. Додайте в молочно-дріжжеву суміш 1 склянку борошна, перемішайте, накрийте серветкою та залиште опару на пів години у теплому місці.
  2. Яйця і жовтки розітріть із цукром та ванільним цукром. Додайте в опарі яєчну суміш, вершкове масло і добре перемішайте. Відокремте 1 склянку борошна, а решту змішайте із сіллю, поступово всипайте в опару і замісіть тісто. Накрийте його серветкою та залиште підходити ще на 1 годину.
  3. Родзинки помийте, висушіть і обваляйте в борошні, щоб він рівномірно розподілився в паску. Осадіть тісто, що піднялося, і додайте в нього родзинки. Трохи вимісити тісто з родзинками, накрийте і залиште піднятися ще на 1 годину.
  4. Чашу мультиварки змастіть вершковим маслом та виберіть режим "Підігрів" на 15 хвилин. Помістіть тісто паски в чашу, закрийте її, потім вимкніть мультиварку і залиште тісто на 40-60 хвилин, щоб воно піднялося.
  5. Виберіть режим "Випічка" на 45 хвилин. І ще раз на 45 хвилин. Перевірити паску можна дерев’яною паличкою.
  6. Поки випікається паска можна приготувати глазур. Збийте до щільності білок із цукровою пудрою та лимонним соком. Дайте пасці охолонути і зверху прикрасьте її глазур’ю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати сирну паску без яєць. Страва легка, ніжна і проста в приготуванні.

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