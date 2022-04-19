Сирна паска без дріжджів: рецепт святкової випічки на Великдень 2022
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Приготування паски – обов’язковий атрибут святкування Христового Воскресіння.
У неділю, 24 квітня, християни східного обряду відзначатимуть світле свято Воскресіння Христове або Великдень. На святковому столі в цей день обов’язково має бути паска, адже це один із головних атрибутів та символів Світлого Великодня.
Рецептів приготування святкової великодньої випічки існує велика кількість, і кожна господиня вибирає той варіант, який до вподоби їй та її сім’ї. "Телеграф" пропонує своїм читачам ще один цікавий пасхальний рецепт — сирна паска без дріжджів. Особливого смаку випічці додає апельсинова цедра. Рецепт ми підглянули у кулінарного блогера Терещенко Алли в Інстаграм.
Сирна паска з апельсиновою цедрою без дріжджів: рецепт
Інгредієнти на 2 пасхи:
- сир 5%-300 гр
- масло вершкове-100 гр
- яйця-3шт
- борошно-250 гр
- цукор-160гр
- ванілін-1 пакетик
- дрібка солі
- родзинки або цукати 100гр
- дрібка соди
- розпушувач-12гр
- цедра лимона та апельсина по 1ч.л
Спосіб приготування:
- Сир пробийте блендером або протріть через сито.
- В окремій місткості збийте віночком або міксером яйця, цукор, сіль, ванілін до пишної білої маси. Додайте вершкове розтоплене масло, сир, і все ще ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Після додайте просіяне борошно, розпушувач, соду і знову добре перемішайте.
- Замочіть родзинки в апельсиновому соку на 20 хвилин. Після сік злийте, а родзинки.
- Ще раз все перемішайте та розкладіть за формами. Форми заповнюйте на 3/4.
- Випікайте в розігрітій духовці за 180 градусів 40-50 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати сирну паску без яєць. Страва легка, ніжна і проста в приготуванні.
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