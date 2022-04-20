Швидкий рецепт сирної паски без дріжджів, яка довго не черствіє

Рецепт для тих, хто не любить поратися з дріжджовим тестом

У неділю, 24 квітня, християни східного обряду відзначатимуть світле свято Воскресіння Христове або Великдень, а головним символом урочистості є запашні пасхи.

Рецептів святкової великодньої випічки існує дуже багато, і кожна господиня може вибирати той варіант, який їй до вподоби. Якщо ви не любите "мати справу" з дріжджами та дріжджовим тестом, то цей рецепт якраз для вас. На ютуб каналі кулінарного блогера Тетяни Обухової ми піддивилися простий рецепт сирної паски без дріжджів.

Інгредієнти:

2 яйця

200г. борошна

250г. сиру 5%

200г. цукру

120г. вершкового масла

150г. сухофруктів та цукатів

1/2 ч. л. харчової соди

1 ч. л. розпушувача

кориця, ваніль, мускатний горіх до смаку

Спосіб приготування

Сухофрукти підготуйте наперед: промийте їх, обсушіть рушником і наріжте на маленькі шматочки. Як варіант їх можна замочити на добу в коньяку чи ромі. Збийте яйця з цукром в пишну масу, яка повинна збільшитися в обсязі в 2-3 рази і стати світлішою. Потім додайте розм’якшене вершкове масло і продовжуйте збивати масу ще кілька хвилин до пишноти. Дуже важливо добре збити яйця та масло. Далі додайте сир, який попередньо краще пробити блендером для більш однорідної текстури. Збивайте масу до однорідності. Борошно змішайте з содою та розпушувачем та спеціями, просійте та додайте до основної маси. Наприкінці додайте сухофрукти та цукати. Розділіть тісто на рівні частини та розкладіть у формочки. Кожна форма має бути заповнена тестом на 2/3. Випікайте в розігрітій до 160 ° С духовці 50 — 60 хв.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати сирну паску без яєць. Страва легка, ніжна і проста в приготуванні.