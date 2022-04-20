Швидкий рецепт сирної паски без дріжджів, яка довго не черствіє
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Рецепт для тих, хто не любить поратися з дріжджовим тестом
У неділю, 24 квітня, християни східного обряду відзначатимуть світле свято Воскресіння Христове або Великдень, а головним символом урочистості є запашні пасхи.
Рецептів святкової великодньої випічки існує дуже багато, і кожна господиня може вибирати той варіант, який їй до вподоби. Якщо ви не любите "мати справу" з дріжджами та дріжджовим тестом, то цей рецепт якраз для вас. На ютуб каналі кулінарного блогера Тетяни Обухової ми піддивилися простий рецепт сирної паски без дріжджів.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 200г. борошна
- 250г. сиру 5%
- 200г. цукру
- 120г. вершкового масла
- 150г. сухофруктів та цукатів
- 1/2 ч. л. харчової соди
- 1 ч. л. розпушувача
- кориця, ваніль, мускатний горіх до смаку
Спосіб приготування
- Сухофрукти підготуйте наперед: промийте їх, обсушіть рушником і наріжте на маленькі шматочки. Як варіант їх можна замочити на добу в коньяку чи ромі.
- Збийте яйця з цукром в пишну масу, яка повинна збільшитися в обсязі в 2-3 рази і стати світлішою. Потім додайте розм’якшене вершкове масло і продовжуйте збивати масу ще кілька хвилин до пишноти. Дуже важливо добре збити яйця та масло.
- Далі додайте сир, який попередньо краще пробити блендером для більш однорідної текстури. Збивайте масу до однорідності.
- Борошно змішайте з содою та розпушувачем та спеціями, просійте та додайте до основної маси.
- Наприкінці додайте сухофрукти та цукати.
- Розділіть тісто на рівні частини та розкладіть у формочки. Кожна форма має бути заповнена тестом на 2/3.
- Випікайте в розігрітій до 160 ° С духовці 50 — 60 хв.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати сирну паску без яєць. Страва легка, ніжна і проста в приготуванні.