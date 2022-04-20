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Як приготувати глазур для пасок, яка не відвалюється: простий рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Глазур для пасок вийде ідеальною Новина оновлена 20 квітня 2022, 10:49
Глазур для пасок вийде ідеальною

Така глазур не обсипається шматками, а більше схожа на тянучку

Який святковий стіл на Великдень не обходиться без повітряного, ароматного і такого красивого паски, прикрашеного білою глазур’ю та яскравим посипанням. Однак приготувати цей святковий десерт не так просто. Особливу складність становить глазур, яка стає каменем спотикання для багатьох господинь.

"Телеграф" розповість, як приготувати глазур на паску, яка не обсипається.

Глазур для паски: рецепт

Рецептом глазурі для пасок, яка після застигання не відвалюється шматками, а більше схожа на солодку тянучку, поділилися на сторінці фуд-блог foody_clubs в Інстаграм.

Складові:

  • Цукор — 100 г
  • Білок — 50 г
  • Лимонний сік або лимонна кислота

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо 100 г цукру та 50 г білка на водяній бані протягом однієї хвилини.
  2. Після цього збиваємо міксером до густої сметани.
  3. Можна додати лимонного соку або лимонної кислоти для трохи кислуватого смаку.

Працювати з такою глазур’ю неймовірно легко. Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати сирну паску без яєць. Страва легка, ніжна і проста в приготуванні.

Теги:
#Рецепт #Великдень #Паски
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