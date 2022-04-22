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Не липне і не обсипається: незвичайні рецепти глазурі для пасок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Не липне і не обсипається: незвичайні рецепти глазурі для пасок Новина оновлена 22 квітня 2022, 10:23

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У неділю, 24 квітня, православні східного обряду відзначатимуть одне з найважливіших і найсвітліших свят церковного календаря — Христове Воскресіння або Великдень. І яке ж свято без святкової випічки — паски, яка є одним із головних атрибутів Великодня. А яка ж паска без смачної "верхівки", присипаної різним посипанням.

"Телеграф" ділиться зі своїми читачами парочкою смачний і незвичайний рецепт глазурі для пасок. Як приготувати заварну білкову та шоколадну глазурі, які не липнуть і не обсипаються, ми підглянули у кулінарного блогера Терещенко Алли в Інстаграм.

Запечена глазур (безе): рецепт

Складові:

  • 2 яєчні білки
  • 1/3 склянки цукру або цукрової пудри
  • Крапля лимонного соку

Спосіб приготування:

  1. Яєчні білки змішайте з|із| цукром і краплею лимонного соку. Збийте до стійких піків близько 5-7 хвилин.
  2. Нанесіть візерунок за допомогою мішка на теплу паску або за допомогою ложки і поставте в розігріту духовку при 200 градусах на 3-5 хвилин.

Шоколадна глазур: рецепт

Складові:

  • Какао 25гр
  • Цукор 60гр
  • Ваніль щіпка
  • Вершкове масло 25гр
  • Вода 30мл

Спосіб приготування:

  1. Все змішайте в сотейник і доведіть до кипіння постійно помішуючи.
  2. Злегка остудіть близько 3-5 хвилин і нанесіть ложкою на паску, і прикрасьте кондитерськими посипками.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати білу глазур для пасок, яка не буде липнути до рук.

Теги:
#Великдень #Шоколадна глазур #Глазур #Глазур на Великдень #Глазур для паски
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