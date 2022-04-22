Не липне і не обсипається: незвичайні рецепти глазурі для пасок
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У неділю, 24 квітня, православні східного обряду відзначатимуть одне з найважливіших і найсвітліших свят церковного календаря — Христове Воскресіння або Великдень. І яке ж свято без святкової випічки — паски, яка є одним із головних атрибутів Великодня. А яка ж паска без смачної "верхівки", присипаної різним посипанням.
"Телеграф" ділиться зі своїми читачами парочкою смачний і незвичайний рецепт глазурі для пасок. Як приготувати заварну білкову та шоколадну глазурі, які не липнуть і не обсипаються, ми підглянули у кулінарного блогера Терещенко Алли в Інстаграм.
Запечена глазур (безе): рецепт
Складові:
- 2 яєчні білки
- 1/3 склянки цукру або цукрової пудри
- Крапля лимонного соку
Спосіб приготування:
- Яєчні білки змішайте з|із| цукром і краплею лимонного соку. Збийте до стійких піків близько 5-7 хвилин.
- Нанесіть візерунок за допомогою мішка на теплу паску або за допомогою ложки і поставте в розігріту духовку при 200 градусах на 3-5 хвилин.
Шоколадна глазур: рецепт
Складові:
- Какао 25гр
- Цукор 60гр
- Ваніль щіпка
- Вершкове масло 25гр
- Вода 30мл
Спосіб приготування:
- Все змішайте в сотейник і доведіть до кипіння постійно помішуючи.
- Злегка остудіть близько 3-5 хвилин і нанесіть ложкою на паску, і прикрасьте кондитерськими посипками.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати білу глазур для пасок, яка не буде липнути до рук.
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