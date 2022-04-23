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10 хвилин і готово: рецепт повітряної, схожої на зефір, глазурі для пасок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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10 хвилин і готово: рецепт повітряної, схожої на зефір, глазурі для пасок Новина оновлена 23 квітня 2022, 08:33

Така глазур не кришиться, не липне і досить просто готується

Великдень – це світле, сімейне свято, в яке дуже важливо збиратися у колі своїх рідних. Зазначимо, що дата свята щороку змінюється і відзначається у різні дні. У 2022-му році Великдень випав на 24 квітня.

Традиційно кожна господиня випікає святкову випічку — паску, яку після потрібно освятити в церкві. А щоб випічка була не тільки смачною, а й красивою, потрібна білосніжна глазур, на яку потім можна покласти інші прикраси.

Рецептом повітряної глазурі, для якої не потрібні яйця, поділилася на своїй сторінці Інстаграм кулінарний блогер katyamull. Така глазур ідеально підходить для прикраси паски. Вона не липне і не обсипається при нарізуванні.

Глазур без білка: рецепт

Складові:

  • Цукрова пудра — 200г
  • Вода — 6ст.л
  • Лимонний сік — 1ч.л
  • Желатин — 1ст.

Спосіб приготування:

  1. Желатин замочіть у 2 ст.л гарячої води і дайте йому повністю розчинитися.
  2. Цукрову пудру розчиніть у 4 ст.л води, доведіть до кипіння та вимкніть. Влийте желатин і починайте збивати міксером 3 хвилини, коли маса побіліє — додайте лимонний сік і продовжуйте збивати до стійких піків ще 2-3 хвилини.
  3. Глазур’ю потрібно відразу прикрашати паски, адже якщо вона почне застигати — будуть грудочки. Якщо глазур таки завмерла – можна трохи її підігріти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати білу глазур для пасок, яка не буде липнути до рук.

Теги:
#Великдень #Паска #Глазур #Глазур на Великдень #Глазур для паски
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