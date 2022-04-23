Як італійський Панеттоне: рецепт м’якої та повітряної паски з апельсином

Паска – головний символ світлого свята Великодня.

У неділю, 24 квітня, християни східного обряду відзначають світле свято Воскресіння Христове або Великдень, головним символом якого є пишні паски. Святкову випічку разом з іншими продуктами заведено освячувати в церкві.

Якщо ви любите експериментувати на кухні та відкривати для себе нові рецепти, то "Телеграф" пропонує вам приготувати на Великдень святкову паску в традиціях італійського десерту Панеттоне. Рецепт ми знайшли у кулінарного блогера Alina Fadeeva в Інстаграм.

"Неймовірна м’яка повітряна текстура та цитрусовий аромат" — описує рецепт блогер.

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Паска а-ля "Панеттоне": рецепт

Складові:

430г муки

150г цукру

8г ваніл. цукру (пакетик)

7г сухих дріжджів (живих — 25 г)

150г жовтків

190г теплого молока

30г меду

180г м’якого вершкового масла 82,5%

1 апельсин

1 лимон

100-150г родзинок/цукатів за бажанням

1/2ч.л. солі

Спосіб приготування:

З’єднайте всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, ваніл.цукор, сіль.

В іншій чаші з’єднайте тепле молоко і дріжджі і залиште на 10 хв, щоб дріжджі розійшлися. Після додайте жовтки та мед, і добре збийте.

Об’єднайте суху та рідку частини. Додайте м’яке вершкове масло|мастило|, цедру апельсина і лимона, і замішайте тісто до однорідності. Накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 3 год.

Після знову вимісити. За бажання можна додати в тісто родзинки або цукати.

Викладіть тісто у форми на 1/3 від об’єму та залиште у теплому місці приблизно на 1-1,5 год на вистоювання.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180° близько 30 хв.

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