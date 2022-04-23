Як італійський Панеттоне: рецепт м’якої та повітряної паски з апельсином
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Паска – головний символ світлого свята Великодня.
У неділю, 24 квітня, християни східного обряду відзначають світле свято Воскресіння Христове або Великдень, головним символом якого є пишні паски. Святкову випічку разом з іншими продуктами заведено освячувати в церкві.
Якщо ви любите експериментувати на кухні та відкривати для себе нові рецепти, то "Телеграф" пропонує вам приготувати на Великдень святкову паску в традиціях італійського десерту Панеттоне. Рецепт ми знайшли у кулінарного блогера Alina Fadeeva в Інстаграм.
"Неймовірна м’яка повітряна текстура та цитрусовий аромат" — описує рецепт блогер.
Паска а-ля "Панеттоне": рецепт
Складові:
- 430г муки
- 150г цукру
- 8г ваніл. цукру (пакетик)
- 7г сухих дріжджів (живих — 25 г)
- 150г жовтків
- 190г теплого молока
- 30г меду
- 180г м’якого вершкового масла 82,5%
- 1 апельсин
- 1 лимон
- 100-150г родзинок/цукатів за бажанням
- 1/2ч.л. солі
Спосіб приготування:
- З’єднайте всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, ваніл.цукор, сіль.
- В іншій чаші з’єднайте тепле молоко і дріжджі і залиште на 10 хв, щоб дріжджі розійшлися. Після додайте жовтки та мед, і добре збийте.
- Об’єднайте суху та рідку частини. Додайте м’яке вершкове масло|мастило|, цедру апельсина і лимона, і замішайте тісто до однорідності. Накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 3 год.
- Після знову вимісити. За бажання можна додати в тісто родзинки або цукати.
- Викладіть тісто у форми на 1/3 від об’єму та залиште у теплому місці приблизно на 1-1,5 год на вистоювання.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180° близько 30 хв.
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