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Як італійський Панеттоне: рецепт м’якої та повітряної паски з апельсином

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як італійський Панеттоне: рецепт м’якої та повітряної паски з апельсином Новина оновлена 23 квітня 2022, 12:11

Паска – головний символ світлого свята Великодня.

У неділю, 24 квітня, християни східного обряду відзначають світле свято Воскресіння Христове або Великдень, головним символом якого є пишні паски. Святкову випічку разом з іншими продуктами заведено освячувати в церкві.

Якщо ви любите експериментувати на кухні та відкривати для себе нові рецепти, то "Телеграф" пропонує вам приготувати на Великдень святкову паску в традиціях італійського десерту Панеттоне. Рецепт ми знайшли у кулінарного блогера Alina Fadeeva в Інстаграм.

"Неймовірна м’яка повітряна текстура та цитрусовий аромат" — описує рецепт блогер.

Паска а-ля "Панеттоне": рецепт

Складові:

  • 430г муки
  • 150г цукру
  • 8г ваніл. цукру (пакетик)
  • 7г сухих дріжджів (живих — 25 г)
  • 150г жовтків
  • 190г теплого молока
  • 30г меду
  • 180г м’якого вершкового масла 82,5%
  • 1 апельсин
  • 1 лимон
  • 100-150г родзинок/цукатів за бажанням
  • 1/2ч.л. солі

Спосіб приготування:

  • З’єднайте всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, ваніл.цукор, сіль.
  • В іншій чаші з’єднайте тепле молоко і дріжджі і залиште на 10 хв, щоб дріжджі розійшлися. Після додайте жовтки та мед, і добре збийте.
  • Об’єднайте суху та рідку частини. Додайте м’яке вершкове масло|мастило|, цедру апельсина і лимона, і замішайте тісто до однорідності. Накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 3 год.
  • Після знову вимісити. За бажання можна додати в тісто родзинки або цукати.
  • Викладіть тісто у форми на 1/3 від об’єму та залиште у теплому місці приблизно на 1-1,5 год на вистоювання.
  • Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180° близько 30 хв.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати сирну паску без яєць. Страва легка, ніжна і проста в приготуванні.

Теги:
#Рецепт #Великдень #Паска #Паска
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