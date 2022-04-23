Рус

Як приготувати паску в чашці всього за 5 хвилин: найпростіший рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
207
Приготуйте паску за незвичайним рецептом Новина оновлена 23 квітня 2022, 12:58
Приготуйте паску за незвичайним рецептом

Це найпростіший рецепт паски, який у коли-небудь пробували

Без такої страви як паска не обходиться, звичайно ж, не один святковий Великодній стіл. Проте спекти класичну паску — заняття досить трудомістке. У випадку, якщо ви не готові витратити цілий день на приготування святкової випічки, рекомендуємо спробувати рецепт швидкої паски в мікрохвильовій печі за 5 хвилин.

Рецепт паски в мікрохвильовій печі

Складові:

  • яйце 1шт
  • борошно 3 ст.л із гіркою
  • олія 2 ст.л
  • молоко 2 ст.л
  • цукор 1-1,5 ст.
  • розпушувач 0,5 ч.л
  • цукати або родзинки

Для глазурі:

  • білок яйця (половина)
  • цукрова пудра 50 гр
  • лимонна кислота щіпка (не обов’язково)

Спосіб приготування:

  1. Всі інгредієнти добре змішати і поставити в мікрохвильову піч на середню потужність на 3 хвилини.
  2. Потім поставте на функцію гриль ще на 1 хвилину, щоб паска підрум’янилася.
  3. Збивайте всі інгредієнти для глазурі протягом 5 хвилин і акуратно нанесіть на паску за допомогою пензлика.
  4. За бажанням прикрасьте посипкою або маршмеллоу.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт швидкої та простої паски без замісу.

Теги:
#Великдень #Паска
Ціни в Енергодарі після захоплення рф підскочили в кілька разів, бізнес закривається
Статті
Життя в окупації. Енергодар: п’яні орки, шалені ціни та "обнал" під 20%
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ціни в Енергодарі після захоплення рф підскочили в кілька разів, бізнес закривається
Життя в окупації. Енергодар: п’яні орки, шалені ціни та "обнал" під 20%
Дата публікації
Категорія
Грали у спектаклях за книгою "Хроніки Нарнії": у Маріуполі загинули дві маленькі актриси
Грали у спектаклях за книгою "Хроніки Нарнії": у Маріуполі загинули дві маленькі актриси
Дата публікації
Категорія
Головнокомандувач ЗСУ закликав бути відповідальнішими до публікацій
Залужний звернувся до українців із закликом
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні навряд чи зможе закінчитись за столом переговорів
Зміна риторики росії, переговори з Україною та ядерна зброя: аналітики США дали прогнози
Дата публікації
Категорія
Українці продовжують жити під обстрілами та вибухами
Війна - день 59: росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, а Україна отримує нові партії зброї