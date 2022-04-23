Як приготувати паску в чашці всього за 5 хвилин: найпростіший рецепт
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Це найпростіший рецепт паски, який у коли-небудь пробували
Без такої страви як паска не обходиться, звичайно ж, не один святковий Великодній стіл. Проте спекти класичну паску — заняття досить трудомістке. У випадку, якщо ви не готові витратити цілий день на приготування святкової випічки, рекомендуємо спробувати рецепт швидкої паски в мікрохвильовій печі за 5 хвилин.
Рецепт паски в мікрохвильовій печі
Складові:
- яйце 1шт
- борошно 3 ст.л із гіркою
- олія 2 ст.л
- молоко 2 ст.л
- цукор 1-1,5 ст.
- розпушувач 0,5 ч.л
- цукати або родзинки
Для глазурі:
- білок яйця (половина)
- цукрова пудра 50 гр
- лимонна кислота щіпка (не обов’язково)
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти добре змішати і поставити в мікрохвильову піч на середню потужність на 3 хвилини.
- Потім поставте на функцію гриль ще на 1 хвилину, щоб паска підрум’янилася.
- Збивайте всі інгредієнти для глазурі протягом 5 хвилин і акуратно нанесіть на паску за допомогою пензлика.
- За бажанням прикрасьте посипкою або маршмеллоу.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт швидкої та простої паски без замісу.
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