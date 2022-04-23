Як приготувати паску в чашці всього за 5 хвилин: найпростіший рецепт

Це найпростіший рецепт паски, який у коли-небудь пробували

Без такої страви як паска не обходиться, звичайно ж, не один святковий Великодній стіл. Проте спекти класичну паску — заняття досить трудомістке. У випадку, якщо ви не готові витратити цілий день на приготування святкової випічки, рекомендуємо спробувати рецепт швидкої паски в мікрохвильовій печі за 5 хвилин.

Рецепт паски в мікрохвильовій печі

Складові:

яйце 1шт

борошно 3 ст.л із гіркою

олія 2 ст.л

молоко 2 ст.л

цукор 1-1,5 ст.

розпушувач 0,5 ч.л

цукати або родзинки

Для глазурі:

білок яйця (половина)

цукрова пудра 50 гр

лимонна кислота щіпка (не обов’язково)

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти добре змішати і поставити в мікрохвильову піч на середню потужність на 3 хвилини. Потім поставте на функцію гриль ще на 1 хвилину, щоб паска підрум’янилася. Збивайте всі інгредієнти для глазурі протягом 5 хвилин і акуратно нанесіть на паску за допомогою пензлика. За бажанням прикрасьте посипкою або маршмеллоу.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт швидкої та простої паски без замісу.