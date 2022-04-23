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Паска на швидку руку: рецепт до свята

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Паска на Великдень-2022 — простий рецепт Новина оновлена 23 квітня 2022, 21:13
Паска на Великдень-2022 — простий рецепт

Процес приготування, який наповнить вашу оселю неймовірними ароматами випічки дуже швидко

Багато хто вважає, що приготувати паску на Великдень – це дуже складно та дорого, адже для цього потрібно багато інгредієнтів, а приготування зазвичай займає багато часу. Але спосіб швидко "зварганити" смачну паску є! Спробуйте простий та швидкий рецепт, представлений у нашому матеріалі.

Рецептом паски, яка не кришиться і не розсипається, поділилися на edinstvennaya.ua.

Складові:

  • 1 пакет сухих дріжджів
  • 5 яєць
  • Борошно
  • 200 г вершкового масла
  • 1 склянка вершків
  • 1/3 склянки цукру
  • Цедра одного лимона

Приготування:

  1. Дріжджі розітріть із цукром, розведіть теплими вершками. Додайте інші продукти.
  2. Борошна візьміть на око, щоб тісто вийшло еластичним і не прилипало до рук.
  3. Тісто ретельно вимішайте, вилийте у форму. Не забудьте, що форму потрібно заповнювати на 2/3. Також не забувайте, що форму потрібно змастити олією та посипати сухарями.
  4. Коли тісто підніметься, поставте в духовку і випікайте 30 хвилин при 180 градусах.
  5. Коли паска буде готова, остудіть і покрийте глазур’ю.
  6. Для глазурі розтопіть цукор на сковорідці протягом 3-4 хвилин.
  7. Остудіть карамель, поставте її в ємність із холодною водою. Злегка остудіть та збийте блендером до білого кольору.
  8. Прикрасьте її за бажанням.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски в мікрохвильовій печі на 5 хвилин.

Теги:
#Рецепти #Великдень #Паски
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