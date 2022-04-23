Паска на швидку руку: рецепт до свята
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Процес приготування, який наповнить вашу оселю неймовірними ароматами випічки дуже швидко
Багато хто вважає, що приготувати паску на Великдень – це дуже складно та дорого, адже для цього потрібно багато інгредієнтів, а приготування зазвичай займає багато часу. Але спосіб швидко "зварганити" смачну паску є! Спробуйте простий та швидкий рецепт, представлений у нашому матеріалі.
Рецептом паски, яка не кришиться і не розсипається, поділилися на edinstvennaya.ua.
Складові:
- 1 пакет сухих дріжджів
- 5 яєць
- Борошно
- 200 г вершкового масла
- 1 склянка вершків
- 1/3 склянки цукру
- Цедра одного лимона
Приготування:
- Дріжджі розітріть із цукром, розведіть теплими вершками. Додайте інші продукти.
- Борошна візьміть на око, щоб тісто вийшло еластичним і не прилипало до рук.
- Тісто ретельно вимішайте, вилийте у форму. Не забудьте, що форму потрібно заповнювати на 2/3. Також не забувайте, що форму потрібно змастити олією та посипати сухарями.
- Коли тісто підніметься, поставте в духовку і випікайте 30 хвилин при 180 градусах.
- Коли паска буде готова, остудіть і покрийте глазур’ю.
- Для глазурі розтопіть цукор на сковорідці протягом 3-4 хвилин.
- Остудіть карамель, поставте її в ємність із холодною водою. Злегка остудіть та збийте блендером до білого кольору.
- Прикрасьте її за бажанням.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски в мікрохвильовій печі на 5 хвилин.