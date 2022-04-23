Паска на швидку руку: рецепт до свята

Процес приготування, який наповнить вашу оселю неймовірними ароматами випічки дуже швидко

Багато хто вважає, що приготувати паску на Великдень – це дуже складно та дорого, адже для цього потрібно багато інгредієнтів, а приготування зазвичай займає багато часу. Але спосіб швидко "зварганити" смачну паску є! Спробуйте простий та швидкий рецепт, представлений у нашому матеріалі.

Рецептом паски, яка не кришиться і не розсипається, поділилися на edinstvennaya.ua.

Складові:

1 пакет сухих дріжджів

5 яєць

Борошно

200 г вершкового масла

1 склянка вершків

1/3 склянки цукру

Цедра одного лимона

Приготування:

Дріжджі розітріть із цукром, розведіть теплими вершками. Додайте інші продукти. Борошна візьміть на око, щоб тісто вийшло еластичним і не прилипало до рук. Тісто ретельно вимішайте, вилийте у форму. Не забудьте, що форму потрібно заповнювати на 2/3. Також не забувайте, що форму потрібно змастити олією та посипати сухарями. Коли тісто підніметься, поставте в духовку і випікайте 30 хвилин при 180 градусах. Коли паска буде готова, остудіть і покрийте глазур’ю. Для глазурі розтопіть цукор на сковорідці протягом 3-4 хвилин. Остудіть карамель, поставте її в ємність із холодною водою. Злегка остудіть та збийте блендером до білого кольору. Прикрасьте її за бажанням.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски в мікрохвильовій печі на 5 хвилин.