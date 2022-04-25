Що приготувати з пасок, що залишилися після свята: рецепт лінивого бісквіту до чаю

Смачна ідея для пасхальної пасхи, що залишилася після світлого свята

Перед Великоднем усі шукають рецепти пасок, а після свята – способи "утилізації" надлишків цих здобних виробів. Один з найефектніших способів корисного застосування вчорашньої паски – бісквітний торт для лінивих.

Для приготування десерту достатньо освіжити наявну паску просоченням і вологим сметанним або вершковим кремом.

Інгредієнти:

Паска

Вершки – до 500 мл

Цукор — 100 грамів

Фруктовий сироп

Приготування:

Розрізаємо паску на сегменти (не товсті, максимум 1 см) та викладаємо ними дно форми. Просочуємо частиною фруктового сиропу, прошаровуємо кремом зі збитих вершків або маскарпоне з цукром, потім знову викладаємо шар із пасок, просочуємо їх сиропом, зверху знову викладаємо крем. Щоб коржі з пасок добре просочилися, цьому тортику треба постояти годин 6 в холодильнику (мінімум 40 хвилин). Десерт можна прикрасити нарізаними свіжими або консервованими фруктами.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски в мікрохвильовій печі на 5 хвилин.