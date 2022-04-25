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Що приготувати з пасок, що залишилися після свята: рецепт лінивого бісквіту до чаю

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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"Утилізуємо" паски Новина оновлена 25 квітня 2022, 18:13
"Утилізуємо" паски

Смачна ідея для пасхальної пасхи, що залишилася після світлого свята

Перед Великоднем усі шукають рецепти пасок, а після свята – способи "утилізації" надлишків цих здобних виробів. Один з найефектніших способів корисного застосування вчорашньої паски – бісквітний торт для лінивих.

Для приготування десерту достатньо освіжити наявну паску просоченням і вологим сметанним або вершковим кремом.

Інгредієнти:

  • Паска
  • Вершки – до 500 мл
  • Цукор — 100 грамів
  • Фруктовий сироп

Приготування:

  1. Розрізаємо паску на сегменти (не товсті, максимум 1 см) та викладаємо ними дно форми.
  2. Просочуємо частиною фруктового сиропу, прошаровуємо кремом зі збитих вершків або маскарпоне з цукром, потім знову викладаємо шар із пасок, просочуємо їх сиропом, зверху знову викладаємо крем.
  3. Щоб коржі з пасок добре просочилися, цьому тортику треба постояти годин 6 в холодильнику (мінімум 40 хвилин).
  4. Десерт можна прикрасити нарізаними свіжими або консервованими фруктами.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски в мікрохвильовій печі на 5 хвилин.

Теги:
#Рецепти #Коровай
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