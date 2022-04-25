Що приготувати з пасок, що залишилися після свята: рецепт лінивого бісквіту до чаю
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Смачна ідея для пасхальної пасхи, що залишилася після світлого свята
Перед Великоднем усі шукають рецепти пасок, а після свята – способи "утилізації" надлишків цих здобних виробів. Один з найефектніших способів корисного застосування вчорашньої паски – бісквітний торт для лінивих.
Для приготування десерту достатньо освіжити наявну паску просоченням і вологим сметанним або вершковим кремом.
Інгредієнти:
- Паска
- Вершки – до 500 мл
- Цукор — 100 грамів
- Фруктовий сироп
Приготування:
- Розрізаємо паску на сегменти (не товсті, максимум 1 см) та викладаємо ними дно форми.
- Просочуємо частиною фруктового сиропу, прошаровуємо кремом зі збитих вершків або маскарпоне з цукром, потім знову викладаємо шар із пасок, просочуємо їх сиропом, зверху знову викладаємо крем.
- Щоб коржі з пасок добре просочилися, цьому тортику треба постояти годин 6 в холодильнику (мінімум 40 хвилин).
- Десерт можна прикрасити нарізаними свіжими або консервованими фруктами.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски в мікрохвильовій печі на 5 хвилин.
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