Що приготувати з варених яєць на сніданок: рецепт салату в лаваші
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Великодні яйця – у справу
Багато хто любить фарбувати й прикрашати, розписувати яйця на Великдень, але мало хто любить їсти варені яйця самі по собі. Але куди ж їх подіти?
На цей випадок "Телеграф" підібрав для читачів цікавий і нескладний рецепт яєчного салату в лаваші, який можна приготувати на сніданок або в якості перекусу.
Інгредієнти:
- 6 варених яєць
- 3 ст. л майонезу
- 2½ ч. л гірчиці
- ¼ ч. л паприки
- ¼ ч. л солі
- чорний перець — за смаком
- 2 ст. л дрібно нарізаної цибулі
- 1 ст. л дрібно нарізаної зеленої цибулі
- 4 лаваша (порізати навпіл)
- 4 смужки бекону
- 250 г латуку
- ½ порізаного кружками огірка
Приготування:
- Нарізаємо варені яйця.
- Змішуємо майонез, гірчицю, паприку, сіль та перець. Додаємо туди ж зелену та ріпчасту цибулю.
- Вмішуємо порізані яйця у суміш.
- Смажимо бекон до хрусткої скоринки.
- Загортаємо в лаваш яйця, бекон, огірок та латук. Готово, приємного апетиту!
Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.
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