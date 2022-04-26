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Що приготувати з варених яєць на сніданок: рецепт салату в лаваші

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Яєчний салат у лаваші
Яєчний салат у лаваші

Великодні яйця – у справу

Багато хто любить фарбувати й прикрашати, розписувати яйця на Великдень, але мало хто любить їсти варені яйця самі по собі. Але куди ж їх подіти?

На цей випадок "Телеграф" підібрав для читачів цікавий і нескладний рецепт яєчного салату в лаваші, який можна приготувати на сніданок або в якості перекусу.

Інгредієнти:

  • 6 варених яєць
  • 3 ст. л майонезу
  • 2½ ч. л гірчиці
  • ¼ ч. л паприки
  • ¼ ч. л солі
  • чорний перець — за смаком
  • 2 ст. л дрібно нарізаної цибулі
  • 1 ст. л дрібно нарізаної зеленої цибулі
  • 4 лаваша (порізати навпіл)
  • 4 смужки бекону
  • 250 г латуку
  • ½ порізаного кружками огірка

Приготування:

  1. Нарізаємо варені яйця.
  2. Змішуємо майонез, гірчицю, паприку, сіль та перець. Додаємо туди ж зелену та ріпчасту цибулю.
  3. Вмішуємо порізані яйця у суміш.
  4. Смажимо бекон до хрусткої скоринки.
  5. Загортаємо в лаваш яйця, бекон, огірок та латук. Готово, приємного апетиту!

Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.

Теги:
#Рецепти #Яйця
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