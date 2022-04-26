Що приготувати з варених яєць на сніданок: рецепт салату в лаваші

Великодні яйця – у справу

Багато хто любить фарбувати й прикрашати, розписувати яйця на Великдень, але мало хто любить їсти варені яйця самі по собі. Але куди ж їх подіти?

На цей випадок "Телеграф" підібрав для читачів цікавий і нескладний рецепт яєчного салату в лаваші, який можна приготувати на сніданок або в якості перекусу.

Інгредієнти:

6 варених яєць

3 ст. л майонезу

2½ ч. л гірчиці

¼ ч. л паприки

¼ ч. л солі

чорний перець — за смаком

2 ст. л дрібно нарізаної цибулі

1 ст. л дрібно нарізаної зеленої цибулі

4 лаваша (порізати навпіл)

4 смужки бекону

250 г латуку

½ порізаного кружками огірка

Приготування:

Нарізаємо варені яйця. Змішуємо майонез, гірчицю, паприку, сіль та перець. Додаємо туди ж зелену та ріпчасту цибулю. Вмішуємо порізані яйця у суміш. Смажимо бекон до хрусткої скоринки. Загортаємо в лаваш яйця, бекон, огірок та латук. Готово, приємного апетиту!

Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.