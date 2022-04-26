Потрібна тільки духовка: рецепт шашлику, який можна готувати за будь-якої погоди

Щоб приготувати смачний шашлик, необов’язково йти на природу

Незабаром буде в розпалі "шашличний" сезон, і багато українців вирушать на пікніки, щоб відпочити та посмажити шашлик. Однак під час війни, яку на території України розв’язала росія, краще поки що утриматися від такої ідеї. Проте не варто засмучуватися, адже шашлику на природі є чудова альтернатива — шашлик у духовці.

Рецептом приготування шашлику в духовці поділилася блогер під ніком annyshka_and_maslo на своїй сторінці в Instagram.

Шашлик у духовці: рецепт

Складові:

вирізка зі свинини

спеції до шашлику, м’яса, свинини

цибуля – 4 великі на 2 кг

олія – 2 ст.л

Спосіб приготування:

М’ясо наріжте середніми шматками. Варто зазначити, що дрібно різати не варто, адже тоді воно буде сухим. Цибулю наріжте кубиками і трохи подавіть її товкучкою для картоплі. Олію змішайте зі спеціями. Змішайте все разом і відправте на ніч у холодильник. Смажте м’ясо на середньому вогні до скоринки, бажано, без цибулі з маринаду. Коли з’явилася рум’яна скоринка – викладіть м’ясо на лист (краще на фольгу) і зверху покладіть цибулю з маринаду. Накрийте лист фольгою і відправте на 30-40 хв в духовку.

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