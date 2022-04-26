Що смачного приготувати з простим буряком: найпростіший рецепт салату за 10 хвилин (відео)

Якщо ви думаєте, який цікавий овочевий салат приготувати, то тримайте – салат із запеченим буряком

На перший погляд, приготування подібного салату є дуже простим, але поєднання простих інгредієнтів здатне створити справді чудовий смак. Потрібен лише час, щоб запекти буряк, решта займе не більше 10 хвилин.

Рецептом смачного та корисного салату із запеченим буряком поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Складові:

2 буряки

75 г кураги

2 ст. л. йогурту

10 гілочок петрушки

50 г волоських горіхів

2 ст. л. гарбузового насіння

сіль та перець за смаком

Приготування:

Увімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів. Ретельно помийте 2 буряки та викладіть у форму для запікання. Поставте в розігріту духовку на 1,5-2 години, залежно від розміру. Готові буряки дайте охолонути і поріжте шматочками за бажанням: соломкою, кубиками або тонкими слайсами. Шкірку можна не очищати. Подрібніть ножем зелень 10 гілочок петрушки. Поріжте невеликими часточками 75 г кураги та 50 г волоських горіхів. Викладіть у миску буряк, додайте петрушку, горіхи та курагу. Посипати 2 ст. л. гарбузового насіння. Посоліть і поперчіть до смаку, додайте 2 ст. л. йогурт для заправки. Перемішайте салат.

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