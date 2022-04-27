Найсмачніший курячий шашлик всього за 15 хвилин: простий рецепт

Таким шашликом можна порадувати себе будь-якого дня, не виїжджаючи на природу.

На жаль, але під час війни, коли постійно звучать повітряні тривоги, особливо на пікнік не сходиш, та й поки що краще від цієї ідеї відмовитися. Проте попереду травневі свята та "шашличний" сезон, під час яких дуже хочеться вибратися на природу та посидіти з друзями. Що ж робити у такій ситуації?

Відмінною альтернативою шашлику на мангалі є шашлик у духовці, який легко приготувати вдома. Рецептом запашного курячого м’яса поділилася кулінарний блогер під ніком natalia_cooking на своїй сторінці в Інстаграм.

Шашлик у духовці: рецепт

Складові:

Куряче філе

Дерев’яні шпажки

Маринад:

Цибуля

Коріандр

Паприка

Сушений часник

Чорний мелений перець

Сіль

Сік лимона

Оливкова або соняшникова олія

Гранатовий сік

Спосіб приготування:

М’ясо наріжте на великі шматочки. А шпажки замочіть у окропі приблизно за пів години до відправки до духовки. Цибулю натріть на тертці. Всі інгредієнти перемішайте та залиште на деякий час промаринуватися. М’ясо потрібно нанизати на шпажки і скласти у форму, наливши в неї трохи води. Відправте м’ясо в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку хвилин на 15. Коли підрум’яниться 1 сторона, перекрутіть шпажку на інший бік. Через 15 хвилин шашлик готовий.

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