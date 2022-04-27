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Найсмачніший курячий шашлик всього за 15 хвилин: простий рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Найсмачніший курячий шашлик всього за 15 хвилин: простий рецепт Новина оновлена 27 квітня 2022, 15:59

Таким шашликом можна порадувати себе будь-якого дня, не виїжджаючи на природу.

На жаль, але під час війни, коли постійно звучать повітряні тривоги, особливо на пікнік не сходиш, та й поки що краще від цієї ідеї відмовитися. Проте попереду травневі свята та "шашличний" сезон, під час яких дуже хочеться вибратися на природу та посидіти з друзями. Що ж робити у такій ситуації?

Відмінною альтернативою шашлику на мангалі є шашлик у духовці, який легко приготувати вдома. Рецептом запашного курячого м’яса поділилася кулінарний блогер під ніком natalia_cooking на своїй сторінці в Інстаграм.

Шашлик у духовці: рецепт

Складові:

  • Куряче філе
  • Дерев’яні шпажки

Маринад:

  • Цибуля
  • Коріандр
  • Паприка
  • Сушений часник
  • Чорний мелений перець
  • Сіль
  • Сік лимона
  • Оливкова або соняшникова олія
  • Гранатовий сік

Спосіб приготування:

  1. М’ясо наріжте на великі шматочки. А шпажки замочіть у окропі приблизно за пів години до відправки до духовки.
  2. Цибулю натріть на тертці.
  3. Всі інгредієнти перемішайте та залиште на деякий час промаринуватися.
  4. М’ясо потрібно нанизати на шпажки і скласти у форму, наливши в неї трохи води.
  5. Відправте м’ясо в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку хвилин на 15. Коли підрум’яниться 1 сторона, перекрутіть шпажку на інший бік. Через 15 хвилин шашлик готовий.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнебезпечніші маринади для шашлику, які краще не використовувати. Такі маринади можуть зашкодити вашому здоров’ю.

Теги:
#Рецепт #Шашлик
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