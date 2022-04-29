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Топ-5 рецептів маринадів для шашлику, перевірених роками

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Топ-5 рецептів маринадів для шашлику, перевірених роками Новина оновлена 29 квітня 2022, 13:37

Щоб шашлики були смачними — потрібен чудовий маринад

Попереду травневі свята та "шашличний" сезон, під час яких дуже хочеться вибратися на природу та посидіти з друзями. Попри війну, багато українців все одно вирушать на пікніки, або влаштують "посидіти" на дачах за містом.

Ми вже розповідали про альтернативу шашлику на мангалі — шашлик у духовці, але якщо ви все ж таки зважилися піти на природу, то "Телеграф" зібрав для вас топ найкращих маринадів для м’яса. Рецепти ми переглянули на сторінці кулінарного блогера під ніком nepekari_glutenfree в Інстаграм.

Топ-5 маринадів для шашлику

Соєвий маринад

  • 5 ст. соєвого соусу без глютену,
  • 3 головки цибулі,
  • 2-3 зубчики часнику,
  • 4-5 ст. л. лимонного соку,
  • 2 ст. сиропу топінамбуру,
  • зелень та спеції за смаком.

Пряний маринад

  • 3 головки цибулі,
  • 50 мл рослинної олії,
  • 1/2 ч. л. куркуми,
  • 1/2 ч. л. порошку паприки,
  • 1/2 ч. л. порошку томатів,
  • 1/2 ч. л. солі,
  • 1/2 ч. л. прованських трав.

Лимонний маринад

  • цедра та сік 1 лимона,
  • 3 головки цибулі,
  • 1/2 ч. л. солі,
  • зелень та спеції за смаком.

Томатний маринад

  • 400 мл натурального томатного соку,
  • 3 головки цибулі,
  • 2-3 зубчики часнику,
  • 1/2 ч. л. солі,
  • зелень та спеції за смаком.

Маринад із ківі:

  • 2 очищених і натертих на великій тертці ківі,
  • 3 головки цибулі,
  • 1/2 ч. л. солі,
  • зелень та спеції за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю наріжте великими кільцями, часник подрібніть ножем. Всі інгредієнти змішайте та зануріть у маринад м’ясо. Зазначимо, що шашлики можна робити із будь-якого м’яса.
  2. У маринаді тримайте 1-3 години за кімнатної температури і потім 5-8 год у холодильнику.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнебезпечніші маринади для шашлику, які краще не використовувати. Такі маринади можуть зашкодити вашому здоров’ю.

Теги:
#Рецепт #Шашлик #Шашлики #Маринад #Маринади #маринад для шашлику
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