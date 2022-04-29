Топ-5 рецептів маринадів для шашлику, перевірених роками
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Щоб шашлики були смачними — потрібен чудовий маринад
Попереду травневі свята та "шашличний" сезон, під час яких дуже хочеться вибратися на природу та посидіти з друзями. Попри війну, багато українців все одно вирушать на пікніки, або влаштують "посидіти" на дачах за містом.
Ми вже розповідали про альтернативу шашлику на мангалі — шашлик у духовці, але якщо ви все ж таки зважилися піти на природу, то "Телеграф" зібрав для вас топ найкращих маринадів для м’яса. Рецепти ми переглянули на сторінці кулінарного блогера під ніком nepekari_glutenfree в Інстаграм.
Топ-5 маринадів для шашлику
Соєвий маринад
- 5 ст. соєвого соусу без глютену,
- 3 головки цибулі,
- 2-3 зубчики часнику,
- 4-5 ст. л. лимонного соку,
- 2 ст. сиропу топінамбуру,
- зелень та спеції за смаком.
Пряний маринад
- 3 головки цибулі,
- 50 мл рослинної олії,
- 1/2 ч. л. куркуми,
- 1/2 ч. л. порошку паприки,
- 1/2 ч. л. порошку томатів,
- 1/2 ч. л. солі,
- 1/2 ч. л. прованських трав.
Лимонний маринад
- цедра та сік 1 лимона,
- 3 головки цибулі,
- 1/2 ч. л. солі,
- зелень та спеції за смаком.
Томатний маринад
- 400 мл натурального томатного соку,
- 3 головки цибулі,
- 2-3 зубчики часнику,
- 1/2 ч. л. солі,
- зелень та спеції за смаком.
Маринад із ківі:
- 2 очищених і натертих на великій тертці ківі,
- 3 головки цибулі,
- 1/2 ч. л. солі,
- зелень та спеції за смаком.
Спосіб приготування:
- Цибулю наріжте великими кільцями, часник подрібніть ножем. Всі інгредієнти змішайте та зануріть у маринад м’ясо. Зазначимо, що шашлики можна робити із будь-якого м’яса.
- У маринаді тримайте 1-3 години за кімнатної температури і потім 5-8 год у холодильнику.
Раніше "Телеграф" розповідав про найнебезпечніші маринади для шашлику, які краще не використовувати. Такі маринади можуть зашкодити вашому здоров’ю.
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