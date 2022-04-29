Топ-5 рецептів маринадів для шашлику, перевірених роками

Щоб шашлики були смачними — потрібен чудовий маринад

Попереду травневі свята та "шашличний" сезон, під час яких дуже хочеться вибратися на природу та посидіти з друзями. Попри війну, багато українців все одно вирушать на пікніки, або влаштують "посидіти" на дачах за містом.

Ми вже розповідали про альтернативу шашлику на мангалі — шашлик у духовці, але якщо ви все ж таки зважилися піти на природу, то "Телеграф" зібрав для вас топ найкращих маринадів для м’яса. Рецепти ми переглянули на сторінці кулінарного блогера під ніком nepekari_glutenfree в Інстаграм.

Топ-5 маринадів для шашлику

Соєвий маринад

5 ст. соєвого соусу без глютену,

3 головки цибулі,

2-3 зубчики часнику,

4-5 ст. л. лимонного соку,

2 ст. сиропу топінамбуру,

зелень та спеції за смаком.

Пряний маринад

3 головки цибулі,

50 мл рослинної олії,

1/2 ч. л. куркуми,

1/2 ч. л. порошку паприки,

1/2 ч. л. порошку томатів,

1/2 ч. л. солі,

1/2 ч. л. прованських трав.

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Лимонний маринад

цедра та сік 1 лимона,

3 головки цибулі,

1/2 ч. л. солі,

зелень та спеції за смаком.

Томатний маринад

400 мл натурального томатного соку,

3 головки цибулі,

2-3 зубчики часнику,

1/2 ч. л. солі,

зелень та спеції за смаком.

Маринад із ківі:

2 очищених і натертих на великій тертці ківі,

3 головки цибулі,

1/2 ч. л. солі,

зелень та спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю наріжте великими кільцями, часник подрібніть ножем. Всі інгредієнти змішайте та зануріть у маринад м’ясо. Зазначимо, що шашлики можна робити із будь-якого м’яса. У маринаді тримайте 1-3 години за кімнатної температури і потім 5-8 год у холодильнику.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнебезпечніші маринади для шашлику, які краще не використовувати. Такі маринади можуть зашкодити вашому здоров’ю.