Як правильно вибрати м’ясо для шашлику: поради від шеф-кухаря

В основі смачно приготованого шашлику лежить правильно вибране м’ясо

На календарі травень місяць, а це означає, що "шашличний" сезон стартував. Попри війну в Україні, ті українці, які перебувають у безпеці за бажанням, можуть дозволити собі трохи відволіктися і зібратися з друзями на природі, посмаживши смачний шашлик. Що ж для цього потрібно? "Формула" проста — весела компанія, найсмачніший маринад, рецепти кращих ми публікували раніше, і правильно обране м’ясо.

Якщо взяти шматок м’яса, що не підходить, не вийде соковитий ароматний шашлик, вважає шеф-кухар Володимир Інжуватов. На своїй сторінці в Інстаграм він розповів, які частини свинини, курки, баранини чи яловичини краще брати для шашлику та пояснив чому.

"Зачистка жил допоможе вам покращити результат" — зазначив кухар.

Яке м’ясо краще брати для шашлику

Свинина — один із найпростіших варіантів при виборі м’яса для смаження. Вибираючи шматки, віддавайте перевагу тим, де жир розподілений рівномірніше по всій поверхні.

Курка — фаворит при виборі м’яса для шашлику через низьку ціну і невеликий час приготування.

Баранина — використовується для шашликів рідше і дуже дарма. При правильному виборі можна отримати дуже смачне та соковите м’ясо.

Яловичина — складне м’ясо для шашликів. Посмажити його так, щоб воно не було сухим, досить складно.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнебезпечніші маринади для шашлику, які краще не використовувати. Такі маринади можуть зашкодити вашому здоров’ю.