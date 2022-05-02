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Як варити макарони, щоб вони ніколи не злипалися

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Макарони будуть ідеальними Новина оновлена 02 травня 2022, 10:51
Макарони будуть ідеальними

Макарони варто варити на повільному вогні, щоб вони трохи кипіли, час від часу перемішуючи їх

Макарони є універсальним гарніром до багатьох страв, який люблять багато господинь завдяки простоті їх приготування. Головне, не допускати помилок при їх варінні, через які макарони злипаються. Розповідаємо, як правильно варити макарони.

Як правильно варити макарони

Залежно від того, які макарони ви вибираєте, в середньому їх потрібно варити 7-10 хвилин — орієнтуватися варто на час, вказаний на упаковці і стежити, щоб вони не переварилися, радить Лайфхакер.

Щоб зварити макарони, необхідно налити в каструлю воду з розрахунком 100 гр. макарон на 1 л води – важливо, щоб вироби вільно плавали в рідині.

Додайте|добавляйте| трохи солі і поставити каструлю з водою на вогонь.

Коли вода закипить, додайте туди макарони. Якщо не дочекатися поки вода кипітиме, то вони можуть злипнутися.

Макарони варто варити на повільному вогні, щоб вони трохи кипіли, час від часу перемішуючи їх.

Готові макарони необхідно відкинути на друшляк та почекати, поки з них зійде вся вода. Промивати макарони не варто.

Після цього продукт необхідно назад повернути в каструлю, додати трохи рослинної олії або вершкового масла і акуратно перемішати.

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Теги:
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