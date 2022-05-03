Як правильно маринувати м’ясо для шашлику: секрет ідеальної страви

При дотриманні всіх правил маринад для шашлику робить страву ароматною, м’якою і покращує її смак.

Травень місяць радує гарною і теплою погодою, і кличе всіх вийти на природу і посмажити шашлик. Не дарма ж місяць носить "звання" шашличного сезону. Війна в Україні звичайно не найсприятливіший період для організації та походів на пікнік, проте якщо ви живете у приватному будинку, або у вас є дача, або ж ви знаходитесь у безпечному місці, то чому б не побалувати себе смачним м’ясом, приготованим на мангалі. А щоб шашлик вдався треба вміти правильно вибирати м’ясо, про що ми писали раніше, а також правильно його маринувати.

Як правильно маринувати м’ясо для шашлику "Телеграф" підглянув у кулінарному блозі kulinarnyi_dnevnik в Інстаграмі.

Як правильно маринувати шашлик

У маринаді обов’язково повинні бути присутніми олія, кислота та прянощі: олія для соковитості, кислота для м’якості, а прянощі для додаткового смаку та аромату.

Сіль у маринад краще додавати наприкінці, а то й зовсім посолити м’ясо вже на шампурах, щоб шашлик не вийшов сухим.

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Маринад для шашлику вийде смачніше, якщо в ньому буде багато цибулі.

Для маринування слід використовувати скляний, керамічний або емальований посуд. Алюміній та пластик категорично не рекомендуються.

При нарізанні м’яса важливо знати міру: дрібні шматочки можуть підгоріти і будуть сухим, а великі можуть не прожариться.

Різати м’ясо треба поперек волокон.

Оцет у маринад потрібно додавати у невеликих кількостях, щоб м’ясо не набуло неприємного присмаку. Краще взагалі відмовитися від оцту, замінивши його на кілька ложок лимонного соку.

Для експрес-маринування можна використовувати газовану мінералку. Такий маринад зможе розм’якшити навіть старе м’ясо за 1-2 год.

Маринувати м’ясо слід довше – оптимально 12 год. Мінімальний час маринування свинини – 4 год, яловичини та баранини – 6 год, курятини – 2 год.

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Рецепт корисного маринаду

Лікар-дієтолог Маргарита Корольова радить не купувати вже готове замариноване м’ясо для шашлику та робити маринад самостійно. Найкращими для маринування є гранатовий сік, фрукти, ягоди, а також мінералка, кефір або червоне сухе вино.

Що стосується вибору м’яса, найлегше організмом засвоюються індичка та кролик. Найбільше часу йде на перетравлення баранини та яловичини.

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