Як перетворити простий салат з капусти на дивовижний делікатес: незвичайний рецепт

Цей салат виходить дуже смачним та дієтичним

Навесні нам так хочеться отримати більше вітамінів і порадувати себе салатами зі свіжих овочів. Салат із свіжої капусти – практично обов’язкова страва на столі кожного українця. Але що робити, якщо класичний салат уже набрид? Рекомендуємо додати до страви лише один незвичайний інгредієнт, завдяки якому воно заграє новими фарбами.

Салат з молодої капусти та сиру: рецепт

Складові:

капуста свіжа — 300 гр.;

сир адигейський — 100 гр.;

огірок свіжий (середній) – 1 прим.;

перець болгарський солодкий – 1 прим.;

ікра тріски — 200 гр.;

сік лимонний свіжий 1 ст. л.;

сіль за смаком.

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Спосіб приготування:

Очищену і вимиту капусту потрібно нашаткувати і скласти в глибоку миску, пишуть Белновини. Додайте сіль (але врахуйте, що ікра теж може бути солоною, тому не старайтеся), розімніть овоч, а потім злийте зайвий сік. Огірок натріть на велику тертку або наріжте соломкою. Після того, як з нього підуть надлишки соку, змішайте його з капустою. Далі нарізаємо середніми кубиками болгарський перець, адигейський сир, дрібно ріжемо зелень і змішуємо всі інгредієнти. На фінальному етапі додаємо тріскову ікру, після чого приправляємо все соком лимона та перемішуємо салат.

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