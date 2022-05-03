Рус

Як перетворити простий салат з капусти на дивовижний делікатес: незвичайний рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
849
Салат із капусти заграє новими фарбами Новина оновлена 03 травня 2022, 13:02
Салат із капусти заграє новими фарбами

Цей салат виходить дуже смачним та дієтичним

Навесні нам так хочеться отримати більше вітамінів і порадувати себе салатами зі свіжих овочів. Салат із свіжої капусти – практично обов’язкова страва на столі кожного українця. Але що робити, якщо класичний салат уже набрид? Рекомендуємо додати до страви лише один незвичайний інгредієнт, завдяки якому воно заграє новими фарбами.

Салат з молодої капусти та сиру: рецепт

Складові:

  • капуста свіжа — 300 гр.;
  • сир адигейський — 100 гр.;
  • огірок свіжий (середній) – 1 прим.;
  • перець болгарський солодкий – 1 прим.;
  • ікра тріски — 200 гр.;
  • сік лимонний свіжий 1 ст. л.;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Очищену і вимиту капусту потрібно нашаткувати і скласти в глибоку миску, пишуть Белновини.
  2. Додайте сіль (але врахуйте, що ікра теж може бути солоною, тому не старайтеся), розімніть овоч, а потім злийте зайвий сік.
  3. Огірок натріть на велику тертку або наріжте соломкою. Після того, як з нього підуть надлишки соку, змішайте його з капустою.
  4. Далі нарізаємо середніми кубиками болгарський перець, адигейський сир, дрібно ріжемо зелень і змішуємо всі інгредієнти.
  5. На фінальному етапі додаємо тріскову ікру, після чого приправляємо все соком лимона та перемішуємо салат.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вибрати м’ясо для шашлику.

Теги:
#Рецепт #Салат
Борис Джонсон
Київ
Джонсон звернувся до Ради, за ним уперше з початку вторгнення перед парламентом виступив Зеленський (оновлюється)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Борис Джонсон
Джонсон звернувся до Ради, за ним уперше з початку вторгнення перед парламентом виступив Зеленський (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Українські захисники
Україна та НАТО: Стефанишина зробила гучну заяву
Дата публікації
Категорія
лавров продовжує відстоювати свою правоту, навіть сперечаючись з Ізраїлем
Скандал через слова лаврова: МЗС рф не покаявся і "штурхнув" Ізраїль
Дата публікації
Категорія
Папа Франциск
Папа Римський "здав" прем'єра Угорщини: той знає, коли має закінчитися війна
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від атак ворожої армії
Війна - день 69: росіяни тиснуть на Сході, а в Україну вже прямує важка артилерія зі США