Простіше простого: лайфхак, як очистити картоплю "у мундирі" за 2 секунди (відео)

Завдяки цьому способу, шкірка з овочів знімається легко та швидко.

Картопля "в мундирі" — це частий інгредієнт у багатьох салатах, а також одна з найпростіших і найшвидших страв, яку можна приготувати на вечерю за короткий проміжок часу. Однак часто таких страв уникають, тому що чистити варену картоплю дуже копітке та повільне заняття. Однак якщо знати одну маленьку хитрість, то цей процес проходитиме набагато швидше і простіше.

Найпростішим лайфхаком, як швидко очистити варену картоплю, на своєму ютуб-каналі поділився блогер Дейв Хекс.

Перед тим як закинути картоплю варити, зробіть неглибокий надріз по колу посередині кожного овочу. А далі все як завжди: заливаєте водою і ставите варитися на плиту. Після того як картопля звариться, окріп потрібно злити, і залити овочі холодною водою на кілька хвилин. І все, що залишається – це зняти шкірку з обох боків картоплі.

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