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Простіше простого: лайфхак, як очистити картоплю "у мундирі" за 2 секунди (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Чистити варену картоплю можна швидко і без проблем Новина оновлена 03 травня 2022, 16:39
Чистити варену картоплю можна швидко і без проблем

Завдяки цьому способу, шкірка з овочів знімається легко та швидко.

Картопля "в мундирі" — це частий інгредієнт у багатьох салатах, а також одна з найпростіших і найшвидших страв, яку можна приготувати на вечерю за короткий проміжок часу. Однак часто таких страв уникають, тому що чистити варену картоплю дуже копітке та повільне заняття. Однак якщо знати одну маленьку хитрість, то цей процес проходитиме набагато швидше і простіше.

Найпростішим лайфхаком, як швидко очистити варену картоплю, на своєму ютуб-каналі поділився блогер Дейв Хекс.

Перед тим як закинути картоплю варити, зробіть неглибокий надріз по колу посередині кожного овочу. А далі все як завжди: заливаєте водою і ставите варитися на плиту. Після того як картопля звариться, окріп потрібно злити, і залити овочі холодною водою на кілька хвилин. І все, що залишається – це зняти шкірку з обох боків картоплі.

Раніше "Телеграф" писав про найпоширеніші помилки при варінні макаронів, які краще не допускати, щоб вони не злипалися. Також ми розповідали, як правильно варити макарони, щоб вони були смачними та неперевареними.

Теги:
#Картопля #Лайфхак #Варена картопля
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