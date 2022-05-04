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Цей незвичайний інгредієнт зробить маринад для шашлику ідеальним: є вдома у всіх

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Ваш шашлик вийде неперевершеним Новина оновлена 04 травня 2022, 17:09
Ваш шашлик вийде неперевершеним

Простий чорний чай кардинально змінить смак вашого шашлику

Існує безліч рецептів маринаду для шашлику, які надають йому вишуканий та неповторний смак. Хтось додає в маринад вино для більшої пікантності, хтось — кефір, щоб м’ясо було ніжніше. Однак мало хто знає про те, що за допомогою лише одного простого інгредієнта можна зробити ваш шашлик ідеальним. Йдеться про звичайний чай.

Рецептом маринаду з його застосуванням ділиться сайт vazhnoznat.

Інгредієнти:

  • 1,5 кг свинини
  • 50 г чорного заварного чаю
  • 1-1,3 л води
  • 3 шт. цибулі
  • сіль
  • спеції

Спосіб приготування

  1. Для початку купіть заварний чорний чай, без добавок та ароматизаторів. Листя чаю перекладіть у глибоку ємність і залийте окропом. Дай заварці настоятися та повністю охолонути.
  2. Поки чай остигає, наріжте цибулю кільцями. М’ясо наріж на невеликі шматочки. Додайте до м’яса сіль та спеції за смаком. З приправ можеш вибрати чорний мелений перець коріандр, чебрець, майоран, паприку, шафран, гвоздику. Якщо віддаєте перевагу суміші спецій, то підійде хмелі-сунелі. Туди входять базилік, кінза, майоран, кріп, червоний перець, чорнобривці. Приправа додасть шашлику споконвічно грузинський смак та аромат.
  3. Добре перемішайте м’ясо зі спеціями. Потім додайте цибулю і знову перемішайте. Візьміть сито та процідіть у м’ясо заварку чаю. Вона повинна повністю покривати м’ясо та цибулю. Накрийте ємність із шашликом кришкою та відправте в холодильник на ніч. Засмажте м’ясо на шампурах.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнебезпечніші маринади для шашлику, які краще не використовувати. Такі маринади можуть зашкодити вашому здоров’ю.

Теги:
#Рецепт #Шашлик #Маринад
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