Рус

Тане в роті: ідеальний рецепт найніжнішого шашлику з яловичини

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
28
Як приготувати шашлик з яловичини Новина оновлена 05 травня 2022, 19:24
Як приготувати шашлик з яловичини

Такий шашлик захоплює своїми ароматами та ніжним смаком

Майже кожен українець має свій улюблений рецепт приготування шашлику, але спробувати щось новеньке завжди цікаво. Зазначимо, що яловичина – складне м’ясо для шашликів. Посмажити її так, щоб вона не була сухою, досить складно. Однак є один спосіб приготування, завдяки якому шашлик вийде дуже ніжним.

Рецептом такого поділився відомий фудблогер з Одеси Валерій Пономарь.

Інгредієнти:

  • Яловича вирізка 1,2 кг
  • Цибуля 2 шт.
  • Соєвий соус 2 ст.л.
  • Чорний перець 1 ч.л.
  • Гострий перець 1/2 шт.
  • Розмарин 2 гілочки
  • Оливкова олія 4 ст.л.
  • Сіль велика

Приготування:

  1. Вирізку зачищаємо від зовнішньої плівки та нарізаємо товщиною приблизно 2 см.
  2. Маринад перебиваємо у блендері та добре обмочуємо у ньому м’ясо. У маринад сіль не додаємо.
  3. Надягаючи м’ясо на шампурі прибираємо маринад, щоб він не обгорів.
  4. Солимо м’ясо великою сіллю на мангалі, після першого повороту шампурів.

Раніше Валерій Пономарь розповів, як правильно солити сало, щоб воно вийшло ніжним та ароматним.

Теги:
#Рецепти #Яловичина #Шашлик #Шашлики
ЗСУ
Україна
"Спецоперація" путіна захлинеться: названо важливий напрямок для контрнаступу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ЗСУ
"Спецоперація" путіна захлинеться: названо важливий напрямок для контрнаступу
Дата публікації
Категорія
Малюнок бабці з прапором у російському Білгороді
Бабуся з прапором, яка стала символом в окупантів, сварить росіян
Дата публікації
Категорія
Чого чекати від Путіна 9 травня? Чотири сценарії для України та світу
Чого чекати від Путіна 9 травня? Чотири сценарії для України та світу
Дата публікації
Категорія
Святослав Паламар заявив, що росіяни все ще на території "Азовсталі"
Бої за "Азовсталь": замкомандира "Азову" спростував слова Арестовича
Дата публікації
Категорія
Російські окупанти продовжують бити ракетами по містах України
Війна - день 71: росіяни б'ють ракетами по містах України, а "режиму путіна" пророкують поганий і швидкий кінець