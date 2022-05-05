Тане в роті: ідеальний рецепт найніжнішого шашлику з яловичини

Такий шашлик захоплює своїми ароматами та ніжним смаком

Майже кожен українець має свій улюблений рецепт приготування шашлику, але спробувати щось новеньке завжди цікаво. Зазначимо, що яловичина – складне м’ясо для шашликів. Посмажити її так, щоб вона не була сухою, досить складно. Однак є один спосіб приготування, завдяки якому шашлик вийде дуже ніжним.

Рецептом такого поділився відомий фудблогер з Одеси Валерій Пономарь.

Інгредієнти:

Яловича вирізка 1,2 кг

Цибуля 2 шт.

Соєвий соус 2 ст.л.

Чорний перець 1 ч.л.

Гострий перець 1/2 шт.

Розмарин 2 гілочки

Оливкова олія 4 ст.л.

Сіль велика

Приготування:

Вирізку зачищаємо від зовнішньої плівки та нарізаємо товщиною приблизно 2 см. Маринад перебиваємо у блендері та добре обмочуємо у ньому м’ясо. У маринад сіль не додаємо. Надягаючи м’ясо на шампурі прибираємо маринад, щоб він не обгорів. Солимо м’ясо великою сіллю на мангалі, після першого повороту шампурів.

Раніше Валерій Пономарь розповів, як правильно солити сало, щоб воно вийшло ніжним та ароматним.