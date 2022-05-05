Тане в роті: ідеальний рецепт найніжнішого шашлику з яловичини
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Такий шашлик захоплює своїми ароматами та ніжним смаком
Майже кожен українець має свій улюблений рецепт приготування шашлику, але спробувати щось новеньке завжди цікаво. Зазначимо, що яловичина – складне м’ясо для шашликів. Посмажити її так, щоб вона не була сухою, досить складно. Однак є один спосіб приготування, завдяки якому шашлик вийде дуже ніжним.
Рецептом такого поділився відомий фудблогер з Одеси Валерій Пономарь.
Інгредієнти:
- Яловича вирізка 1,2 кг
- Цибуля 2 шт.
- Соєвий соус 2 ст.л.
- Чорний перець 1 ч.л.
- Гострий перець 1/2 шт.
- Розмарин 2 гілочки
- Оливкова олія 4 ст.л.
- Сіль велика
Приготування:
- Вирізку зачищаємо від зовнішньої плівки та нарізаємо товщиною приблизно 2 см.
- Маринад перебиваємо у блендері та добре обмочуємо у ньому м’ясо. У маринад сіль не додаємо.
- Надягаючи м’ясо на шампурі прибираємо маринад, щоб він не обгорів.
- Солимо м’ясо великою сіллю на мангалі, після першого повороту шампурів.
Раніше Валерій Пономарь розповів, як правильно солити сало, щоб воно вийшло ніжним та ароматним.
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