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Як зробити звичайну гречку казково смачною: простий секрет

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Гречка вийде неймовірно смачною Новина оновлена 06 травня 2022, 09:06
Гречка вийде неймовірно смачною

Смак самого гарніру можна покращити спеціями та ароматними травами, м’ясними добавками та грибами.

Гречка, мабуть, найпопулярніша крупа в українців, яка не тільки неймовірно корисна, а й може бути неймовірно смачною, якщо знати, як її правильно приготувати. Якщо ви виявите трохи фантазії, то гречана каша вийде зовсім не звичайним гарніром, а дуже смачною повноцінною стравою. Для цього потрібно лише зробити піджарку.

Навіть пісний варіант у виконанні цибулі та моркви суттєво збагатить смак гречаної каші, пише cookpad.

Смак самого гарніру можна покращити спеціями та ароматними травами, м’ясними добавками та грибами. Найцікавіше, що не має значення, на якому етапі приготування каші буде додано цю піджарку.

Істотно покращити смак вашої страви може також підсмаження на основі грибів. Найкращий варіант для гречки — це печериці.

Як зробити гречку розсипчастою, але не сухою

Після того як ви зварите кашу, загорніть каструлю в теплу ковдру на 20 хвилин. За цей час крупа розпарюється і стає дуже м’якою. У жодному разі не перемішуйте кашу, радить сайт home-restaurant.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати пісні голубці з картоплею.

Теги:
#Рецепт #Гречка
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