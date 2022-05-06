Рецепт повітряних сирників, які не розтікаються та не розповзаються (відео)
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Смачні сирники з сиру на сковороді це дуже смачний десерт для всієї родини.
Сирники – це дуже популярний та легкий у приготуванні десерт. Поласувати золотистими млинцями з родзинками, варенням, медом або згущеним молоком люблять як діти, так і дорослі. Однак, на жаль, часто багато господинь стикаються з тим, що сирники розпливаються і розтікаються на сковороді ще в процесі приготування. Телеграф розповідає, як приготувати десерт, щоб він не розвалювався.
Рецептом повітряних сирників поділилася кулінарний блогер під ніком m.dessertt в Інстаграм.
"Вони не розтікаються і не розповзаються по сковороді", — додала блогер.
Сирники: рецепт
Складові:
- Сир 5% — брикет (250 г)
- Яйце — 1 шт.
- Манна крупа – 1 ст. з гіркою
- Цукор – 1 ст. з гіркою
- Борошно – 1 ст. з гіркою
- Сіль — щіпка
Спосіб приготування:
- У тарілці з’єднайте всі інгредієнти і добре їх перемішайте до ніжної та повітряної маси.
- Мокрими руками сформуйте сирники. У муці їх обвалювати не потрібно.
- Смажте на розігрітій сковорідці по 6 хвилин з обох боків.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт хрустких грінок із зачерствілої паски.
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