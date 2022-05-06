Рус

Рецепт повітряних сирників, які не розтікаються та не розповзаються (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
86
Сирники, які виходять у всіх Новина оновлена 06 травня 2022, 15:27
Сирники, які виходять у всіх

Смачні сирники з сиру на сковороді це дуже смачний десерт для всієї родини.

Сирники – це дуже популярний та легкий у приготуванні десерт. Поласувати золотистими млинцями з родзинками, варенням, медом або згущеним молоком люблять як діти, так і дорослі. Однак, на жаль, часто багато господинь стикаються з тим, що сирники розпливаються і розтікаються на сковороді ще в процесі приготування. Телеграф розповідає, як приготувати десерт, щоб він не розвалювався.

Рецептом повітряних сирників поділилася кулінарний блогер під ніком m.dessertt в Інстаграм.

"Вони не розтікаються і не розповзаються по сковороді", — додала блогер.

Сирники: рецепт

Складові:

  • Сир 5% — брикет (250 г)
  • Яйце — 1 шт.
  • Манна крупа – 1 ст. з гіркою
  • Цукор – 1 ст. з гіркою
  • Борошно – 1 ст. з гіркою
  • Сіль — щіпка

Спосіб приготування:

  1. У тарілці з’єднайте всі інгредієнти і добре їх перемішайте до ніжної та повітряної маси.
  2. Мокрими руками сформуйте сирники. У муці їх обвалювати не потрібно.
  3. Смажте на розігрітій сковорідці по 6 хвилин з обох боків.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт хрустких грінок із зачерствілої паски.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Сирники
дмитро пєсков
Новини Росії
пєсков зізнався, що військові не слухають путіна. Або знову збрехав
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
дмитро пєсков
пєсков зізнався, що військові не слухають путіна. Або знову збрехав
Дата публікації
Категорія
Денис Шмигаль
росія збирається офіційно оголосити війну Україні: Шмигаль назвав дату
Дата публікації
Категорія
Зараз корабель горить посеред моря
Нардеп підтвердив інформацію про фрегат "Адмірал Макаров": "Отримав достатньо"
Дата публікації
Категорія
Єрмак наголошує: ніхто не забуває про окуповані території
Переговори з росією: Єрмак чітко сказав, коли займуться Донбасом та Кримом
Дата публікації
Категорія
Бої за "Азовсталь" в Маріуполі тривають
Війна – день 72: ЗСУ ведуть контрнаступальні дії, з Маріуполя вивезли 500 цивільних