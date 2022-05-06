Рецепт повітряних сирників, які не розтікаються та не розповзаються (відео)

Смачні сирники з сиру на сковороді це дуже смачний десерт для всієї родини.

Сирники – це дуже популярний та легкий у приготуванні десерт. Поласувати золотистими млинцями з родзинками, варенням, медом або згущеним молоком люблять як діти, так і дорослі. Однак, на жаль, часто багато господинь стикаються з тим, що сирники розпливаються і розтікаються на сковороді ще в процесі приготування. Телеграф розповідає, як приготувати десерт, щоб він не розвалювався.

Рецептом повітряних сирників поділилася кулінарний блогер під ніком m.dessertt в Інстаграм.

"Вони не розтікаються і не розповзаються по сковороді", — додала блогер.

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Сирники: рецепт

Складові:

Сир 5% — брикет (250 г)

Яйце — 1 шт.

Манна крупа – 1 ст. з гіркою

Цукор – 1 ст. з гіркою

Борошно – 1 ст. з гіркою

Сіль — щіпка

Спосіб приготування:

У тарілці з’єднайте всі інгредієнти і добре їх перемішайте до ніжної та повітряної маси. Мокрими руками сформуйте сирники. У муці їх обвалювати не потрібно. Смажте на розігрітій сковорідці по 6 хвилин з обох боків.

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