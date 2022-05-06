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Вечеря нашвидкуруч: рецепт піци в мікрохвильовій печі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Піцу можна приготувати в рекордно стислі терміни прямо в чашці Новина оновлена 06 травня 2022, 21:16
Піцу можна приготувати в рекордно стислі терміни прямо в чашці

Піца, приготовлена в чашці — це відмінний варіант смачної та швидкої вечері або перекусу.

Піца — це без перебільшення одна з найпопулярніших і найулюбленіших страв багатьох. Рецептів приготування піци існує безліч. Наприклад зробити піцу можна на сковороді буквально за 15 хвилин, і навіть у чашці в мікрохвильовій печі. Саме про такий рецепт "Телеграф" і розповість далі.

Як приготувати піцу в мікрохвильовій печі буквально за п’ять хвилин, пише Marie Claire.

Піца в чашці: рецепт

Інгредієнти:

  • 4 столові ложки борошна
  • ковбаса
  • 3 столові ложки молока
  • 1 столова ложка тертого сиру моцарела
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 1 столова ложка соусу
  • 1/2 чайної ложки приправи "Італійські трави"
  • 1/8 чайної ложки розпушувача
  • 1/8 чайної ложки солі
  • 1/16 чайної ложки харчової соди

Спосіб приготування:

  1. Змішайте борошно, розпушувач, харчову соду та сіль у чашці.
  2. Додайте молоко, олію і ретельно все перемішайте.
  3. Ложкою налийте в кухоль соус і розподіліть його поверхнею тіста.
  4. Посипте все сиром, тонко нарізаними шматочками ковбаси та сушеними травами. За бажанням також можна додати оливки.
  5. Готуйте в мікрохвильовій печі протягом 1-1,5 хвилин або доти, поки тісто не підніметься, а начинка не почне братися пузирями.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт найсмачніших ледачих вареників із сиром. Для їхнього приготування потрібен мінімум інгредієнтів.

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#Рецепт #Піца
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