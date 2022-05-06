Вечеря нашвидкуруч: рецепт піци в мікрохвильовій печі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 45
Піца, приготовлена в чашці — це відмінний варіант смачної та швидкої вечері або перекусу.
Піца — це без перебільшення одна з найпопулярніших і найулюбленіших страв багатьох. Рецептів приготування піци існує безліч. Наприклад зробити піцу можна на сковороді буквально за 15 хвилин, і навіть у чашці в мікрохвильовій печі. Саме про такий рецепт "Телеграф" і розповість далі.
Як приготувати піцу в мікрохвильовій печі буквально за п’ять хвилин, пише Marie Claire.
Піца в чашці: рецепт
Інгредієнти:
- 4 столові ложки борошна
- ковбаса
- 3 столові ложки молока
- 1 столова ложка тертого сиру моцарела
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка соусу
- 1/2 чайної ложки приправи "Італійські трави"
- 1/8 чайної ложки розпушувача
- 1/8 чайної ложки солі
- 1/16 чайної ложки харчової соди
Спосіб приготування:
- Змішайте борошно, розпушувач, харчову соду та сіль у чашці.
- Додайте молоко, олію і ретельно все перемішайте.
- Ложкою налийте в кухоль соус і розподіліть його поверхнею тіста.
- Посипте все сиром, тонко нарізаними шматочками ковбаси та сушеними травами. За бажанням також можна додати оливки.
- Готуйте в мікрохвильовій печі протягом 1-1,5 хвилин або доти, поки тісто не підніметься, а начинка не почне братися пузирями.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт найсмачніших ледачих вареників із сиром. Для їхнього приготування потрібен мінімум інгредієнтів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-