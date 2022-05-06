Вечеря нашвидкуруч: рецепт піци в мікрохвильовій печі

Піца, приготовлена в чашці — це відмінний варіант смачної та швидкої вечері або перекусу.

Піца — це без перебільшення одна з найпопулярніших і найулюбленіших страв багатьох. Рецептів приготування піци існує безліч. Наприклад зробити піцу можна на сковороді буквально за 15 хвилин, і навіть у чашці в мікрохвильовій печі. Саме про такий рецепт "Телеграф" і розповість далі.

Як приготувати піцу в мікрохвильовій печі буквально за п’ять хвилин, пише Marie Claire.

Піца в чашці: рецепт

Інгредієнти:

4 столові ложки борошна

ковбаса

3 столові ложки молока

1 столова ложка тертого сиру моцарела

1 столова ложка оливкової олії

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1 столова ложка соусу

1/2 чайної ложки приправи "Італійські трави"

1/8 чайної ложки розпушувача

1/8 чайної ложки солі

1/16 чайної ложки харчової соди

Спосіб приготування:

Змішайте борошно, розпушувач, харчову соду та сіль у чашці. Додайте молоко, олію і ретельно все перемішайте. Ложкою налийте в кухоль соус і розподіліть його поверхнею тіста. Посипте все сиром, тонко нарізаними шматочками ковбаси та сушеними травами. За бажанням також можна додати оливки. Готуйте в мікрохвильовій печі протягом 1-1,5 хвилин або доти, поки тісто не підніметься, а начинка не почне братися пузирями.

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