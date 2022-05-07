Рус

Як не зіпсувати курку: названо типові помилки при запіканні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
177
Як правильно запікати курку в духовці Новина оновлена 07 травня 2022, 15:15
Як правильно запікати курку в духовці

Шеф-кухар назвав помилки, які зіпсують будь-яку курку

Часто при запіканні курки блюдо виходить недостатньо соковитим або надто сухим. Серед найбільш поширених помилок: неправильне розморожування та підготовка до термічної обробки.

Про те, як краще запікати курку в духовці, пише видання La Vanguardia з посиланням на шеф-кухаря Жорді Вілу.

Неправильне розморожування курки

Не варто запікати курку, яка не до кінця розморозилася. В ідеалі курку необхідно за день до запікання покласти у холодильник. Для прискорення процесу слід покласти заморожене м’ясо в пакет і опустити його в прохолодну воду. Воду необхідно регулярно міняти, підтримуючи низьку температуру.

Підготовка до запікання курки

Щоб курка в духовці не вийшла сухою, її краще готувати грудкою вниз. Щоб добре підсмажилася шкірка, курку бажано перевернути за 10 хвилин до готовності.

Раніше український шеф-кухар Микола Люлько розповів, як правильно запікати курку, щоб вона вийшла соковитою.

Теги:
#Рецепти #Кулінарія #Курка
Петро Толстой
Новини Росії
У держдумі рф назвали нову умову закінчення "спецоперації" в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Петро Толстой
У держдумі рф назвали нову умову закінчення "спецоперації" в Україні
Дата публікації
Категорія
"Слуги" поїхали до Європи "у відрядження", однак приховували це навіть від колег по фракції, - джерела
"Слуги" поїхали до Європи "у відрядження", однак приховували це навіть від колег по фракції, - джерела
Дата публікації
Категорія
В результаті обстрілу виникла пожежа
Новий ракетний удар по Одесі та іншим регіонам України: що відомо (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Повернення Криму більш ніж реальне. Чому росія програє цю війну
Повернення Криму більш ніж реальне. Чому росія програє цю війну
Дата публікації
Категорія
ЗСУ боронять українські міста від загарбників
Війна - день 73: росіяни готуються до 9 травня, а світ попереджає путіна про наслідки