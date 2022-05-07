Як не зіпсувати курку: названо типові помилки при запіканні

Шеф-кухар назвав помилки, які зіпсують будь-яку курку

Часто при запіканні курки блюдо виходить недостатньо соковитим або надто сухим. Серед найбільш поширених помилок: неправильне розморожування та підготовка до термічної обробки.

Про те, як краще запікати курку в духовці, пише видання La Vanguardia з посиланням на шеф-кухаря Жорді Вілу.

Неправильне розморожування курки

Не варто запікати курку, яка не до кінця розморозилася. В ідеалі курку необхідно за день до запікання покласти у холодильник. Для прискорення процесу слід покласти заморожене м’ясо в пакет і опустити його в прохолодну воду. Воду необхідно регулярно міняти, підтримуючи низьку температуру.

Підготовка до запікання курки

Щоб курка в духовці не вийшла сухою, її краще готувати грудкою вниз. Щоб добре підсмажилася шкірка, курку бажано перевернути за 10 хвилин до готовності.

Раніше український шеф-кухар Микола Люлько розповів, як правильно запікати курку, щоб вона вийшла соковитою.