Без цього інгредієнта котлети виходять сухими та жорсткими: розкрито секрет досвідчених господинь

Кожен кулінар знає, що додавання цибулі у м’ясний фарш надає котлетам аромату та соковитості

Цей інгредієнт є одним із головних у класичному рецепті котлет. Саме цибуля робить їх соковитими, пишними та надає котлетам приємного аромату, який заповнює весь простір.

Як пише Ukr.Media, при приготуванні фаршу для м’ясної страви головне дотримуватись пропорцій додавання цього простого овоча.

Скільки цибулі потрібно додавати у фарш для котлет

На 500 г фаршу необхідно додавати 100 г цибулі, зазначають досвідчені кулінари. Важливо при цьому саму цибулю пропустити через м’ясорубку, натерти на тертці або подрібнити за допомогою ножа. У цьому випадку котлети вийдуть соковитими, ніжними та ароматними.

Зазначимо, що кожна господиня має свої секрети з приготування котлет. Одні не обходяться без цукру, а хтось доливає у фарш мінеральну воду.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо додавати у фарш для котлет вершкове масло.