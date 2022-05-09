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Як спекти хліб у складних умовах: рецепт без дріжджів та духовки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Хліб без дріжджів – простий рецепт Новина оновлена 09 травня 2022, 21:18
Хліб без дріжджів – простий рецепт

Виходить дуже м’яка та смачна випічка

Під час війни важко дістати свіжого хліба. Навіть якщо вирішите самі його спекти, напівпорожні магазинні полиці або відсутність необхідної духовки може ускладнити процес приготування улюбленої випічки.

На щастя, хліб можна легко приготувати самостійно без важливих інгредієнтів, які можуть не опинитися під руками. І навіть без духовки.

Як спекти хліб без дріжджів та духовки — покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • сода 1 ч. л.
  • яйце 1 шт.
  • цукор 1 ч. л.
  • сіль 1 ч. л.
  • борошно 400 г
  • молоко, сироватка чи кефір 1 ст.
  • олія 10 мл

Приготування:

  1. Цей хліб можна приготувати на сковороді. Для цього змішайте усі сухі складові. Окремо з’єднайте яйце з молоком, а потім влийте їх у борошно. Перемішайте ложкою, потім замісіть тісто. Робіть це краще руками. Змастіть миску олією та залиште в ній тісто на пів години.
  2. У попередньо змащену олією сковороду покладіть тісто, щоб воно повністю зайняло площу. Товщина коржа має бути 2-2,5 см.
  3. Обсмажте хліб із двох сторін по 25 хвилин на дуже маленькому вогні. Щільно накрийте кришкою сковорідку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко спекти хліб на сковороді.

Теги:
#Хліб #Рецепти
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