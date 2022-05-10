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Як правильно готувати млинці, щоб вони танули в роті

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Що робити, якщо не вдається приготувати ідеальні млинці? Новина оновлена 10 травня 2022, 11:30
Що робити, якщо не вдається приготувати ідеальні млинці?

Щоб млинці вийшли ідеальними, важливо дотримуватися кількох важливих правил

Рецепт млинців не такий вже й складний, проте вони все одно часто не виходять: рвуться, виходять гумовими або швидко черствіють. Щоб уникнути цих "проблем" та приготувати смачні, повітряні та ніжні млинці, потрібно знати одну маленьку хитрість, якою користувалися ще наші бабусі.

Про секрет правильного приготування повітряних млинців, пише belnovosti.by.

Як правильно готувати млинці

Головний секрет приготування ідеальних млинців полягає у правильному порядку додавання всіх інгредієнтів з використанням потрібного об’єму кожного компонента.

Перше, що потрібно зробити — це розбити в миску три курячі яйця. Після їх потрібно посолити, і лише потім додавати столову ложку цукру. Яєчну суміш потрібно добре перемішати до однорідного стану, і після цього влити до тіста 200 г молока і насипати 50 г борошна.

Далі потрібно перемішати тісто так, щоб у ньому не залишалося грудочок: це можна робити як вручну, так і за допомогою блендера/міксера.

Обсмажувати млинці потрібно до утворення гарної рум’яності з обох боків.

Також господарок можуть турбувати грудки, які утворюються у випечених млинцях. Як їх уникнути під час приготування тіста — дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Рецепт #Млинці #Млинці #Лайфхак
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