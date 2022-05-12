Як зробити зі звичайного салату з капусти найсмачнішу страву: простий секрет

Цей салат за смаком точнісінько як у дитинстві

Навесні нам так хочеться отримати більше вітамінів і порадувати себе салатами зі свіжих овочів. Салат із свіжої капусти – практично обов’язкова страва на столі кожного українця. Звичайно, якщо готувати його занадто часто, нехитрий смак овочів може приїстися, але якщо знати невелику хитрість, можна докорінно змінити смак страви і зробити його дійсно ніжним і дуже соковитим.

Ніжний салат із молодої капусти: рецепт

Для приготування салату необхідно нашаткувати качан капусти і перекласти в каструлю. Туди ж відправляємо чайну ложку солі і перемішуємо. Також додаємо 3 ложки оцту та знову перемішуємо. Каструлю відправляємо на слабкий вогонь і помішуючи ложкою, нагріваємо майбутній салат. Як тільки з капусти пішов сік, вогонь вимикають і каструлю прибирають із плити. Важливо, що томити овоч не потрібно Моркву натираємо на тертці і додаємо до капусти. Додаємо 1 чайну ложку цукру і знову ретельно перемішуємо. Салат необхідно відправити в холодильник мінімум на 1 годину, щоб він настоявся. Перед подачею на стіл салат заправляють олією.

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