Як зробити зі звичайного салату з капусти найсмачнішу страву: простий секрет
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Цей салат за смаком точнісінько як у дитинстві
Навесні нам так хочеться отримати більше вітамінів і порадувати себе салатами зі свіжих овочів. Салат із свіжої капусти – практично обов’язкова страва на столі кожного українця. Звичайно, якщо готувати його занадто часто, нехитрий смак овочів може приїстися, але якщо знати невелику хитрість, можна докорінно змінити смак страви і зробити його дійсно ніжним і дуже соковитим.
Ніжний салат із молодої капусти: рецепт
- Для приготування салату необхідно нашаткувати качан капусти і перекласти в каструлю. Туди ж відправляємо чайну ложку солі і перемішуємо. Також додаємо 3 ложки оцту та знову перемішуємо.
- Каструлю відправляємо на слабкий вогонь і помішуючи ложкою, нагріваємо майбутній салат.
- Як тільки з капусти пішов сік, вогонь вимикають і каструлю прибирають із плити. Важливо, що томити овоч не потрібно
- Моркву натираємо на тертці і додаємо до капусти. Додаємо 1 чайну ложку цукру і знову ретельно перемішуємо.
- Салат необхідно відправити в холодильник мінімум на 1 годину, щоб він настоявся.
- Перед подачею на стіл салат заправляють олією.
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