Як розморозити м’ясо за 10 хвилин: секрет, про який знає не кожна господиня

Екстрений спосіб, який дозволить приготувати страву з м’яса набагато швидше

У їжу набагато корисніше вживати м’ясо свіже, яке не піддавалося процесу заморожування. Однак не всі мають можливість набагато частіше відвідувати ринки або магазини. Переважно м’ясо закуповується про запас, після чого зберігається в морозильній камері. На розморожування продукту зазвичай йде ціла ніч, але що робити, якщо трапляються ситуації із серії "гості на порозі"?

Про швидкий спосіб розморожування м’яса пише Ukr.Media.

Як розморозити м’ясо швидко

Заморожене м’ясо перекладаємо у пакет, зав’язуємо. Зручно використовувати пакети для запікання. Далі або нагріваємо воду до 50 градусів на плиті, або просто набираємо гарячу з-під крана. Опускаємо м’ясо у воду, накриваємо кришкою. Через 5 хвилин перевертаємо м’ясо на інший бік та залишаємо на 5 хвилин у воді під кришкою. М’ясо буде майже повністю розморожене. Нарізаємо та готуємо.

Варто відзначити, що цей спосіб розморожування м’яса екстрений, тому не рекомендується використовувати його на постійній основі.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати тушкованку з м’яса курки.