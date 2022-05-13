Секрет ідеальних дерунів: що можна додати до картоплі, щоб вони були смачнішими

Ідеальне рішення для тих, кому набрид класичний рецепт дерунів.

Картопляні деруни — це одна з найпростіших і дуже смачних страв, яку можна швидко приготувати як на сніданок, так і на обід або вечерю. Вони відмінно поєднуються з салатом зі свіжої капусти.

Основні інгредієнти в дерунах – це картопля, борошно, яйця та цибуля. Однак якщо ви хочете трохи розбавити смак цієї страви, то вам допоможе сир та часник, пише Ukr.Media.

Як приготувати смачні деруни

Процес приготування дерунів із сиром не відрізняється від класичного рецепта. 8-10 картоплин промийте та очистіть від шкірки. Натріть картоплини на дрібній тертці. Масу, що вийшла, відіжміть і додайте до неї 100 г натертого сиру.

Подрібніть часник і також додайте його до картоплі. Туди ж додайте сире яйце, сіль та перець на смак. Тісто ретельно перемішайте та відправте на розпечену сковороду.

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