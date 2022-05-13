Як продовжити термін зберігання молока: достатньо щіпки одного інгредієнта

У непридатних умовах високий ризик того, що молоко скисне

Правильне зберігання продуктів є актуальним. Особливо це стосується тих інгредієнтів, які швидко псуються. Одним із таких є молоко, яке приносить величезну користь для здоров’я.

Коли відкрита упаковка з напоєм тривалий час зберігається в холодильнику, виникає ризик того, що молоко скисне і його доведеться позбуватися. На щастя є один інгредієнт, який продовжить термін зберігання білого напою набагато довше — це сіль, передає Ukr.Media.

Що додати в молоко, щоб довше залишалося свіжим

Якщо ви знаєте, що молоко у відкритій упаковці буде недоторканим у холодильнику тривалий час, додайте до нього трохи солі. У цьому випадку молоко не зіпсується, довго збереже свіжість та приємний смак.

Важливо: посоліть напій у термін, а саме після відкриття упаковки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоби молоко не пригоріло під час кип’ятіння.