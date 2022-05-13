Картопляний пиріг без борошна, що вийде у всіх: простий рецепт

Відмінний варіант для тих, хто не хоче возитися з тістом

Не зовсім пиріг у традиційному розумінні. У цьому рецепті немає муки, і запікати його в духовці не потрібно.

Приготування страви ідеально підходить для тих, хто не любить возитися із тістом. Рецептом пирога з картопляного тіста поділилися на YouTube-каналі ¡Que Viva La Cocina!.

Інгредієнти:

картопля — 5 шт.

яйця — 5 шт.

шинка — 100 г

сир — 150 г

цибуля — 1 шт.

сіль — на свій смак

олія

Приготування:

Очищену картоплю та цибулю нарізаємо дрібними кубиками і обсмажуємо їх на сковороді на середньому вогні з олією, поки картопля не стане м’якою. Не забудьте трохи підсолити. Знімаємо сковороду з вогню та розминаємо картоплю з цибулею товкачем, але не зовсім у пюре, нехай невеликі шматочки залишаються. В окремій мисці збиваємо яйця до однорідної консистенції. Вливаємо яєчну суміш у картоплю і перемішуємо. На розпечену сковороду виливаємо половину тіста. Викладаємо сир, шинку і знову сир. Виливаємо залишок тіста зверху та розрівнюємо, щоб тісто повністю покрило начинку. Зменшуємо вогонь до мінімуму і накриваємо сковороду кришкою. Готуємо пиріг з одного боку до того моменту, коли тісто зверху схопиться. Це може тривати близько 10 хвилин. Потім потрібно пиріг перевернути. Накрийте його тарілкою, перевертайте спочатку на тарілку, а потім знову на сковороду. Так пиріг залишиться цілим і не розвалиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати ситний салат із вареною картоплею.