Що потрібно додати в сирники, щоб вони вийшли пишними
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 564
Швидкий та дуже смачний варіант сніданку.
Сирники — одна з найпопулярніших і досить простих страв із сиру. Вони легко готуються і їх можна подавати як на сніданок, так і на вечерю. Однак, щоб страва вийшла пишною, легкою і не розвалювалася в процесі смаження, потрібно знати один невеликий секрет.
Рецепт ніжних та ароматних сирників з бананом ми знайшли у кулінарному блозі "Кухарня " на ютубі.
"Запорука смачних сирників — сухий сир, якщо такого немає — просто відіжміть рідину зі звичайного. А цукор потрібно додавати вже з борошном, щоб уникнути виділення додаткової рідини із сиру" — зазначає блогер.
Сирники з бананом: рецепт
Інгредієнти:
- сир (сухий) — 500 гр.
- банан — 1 шт
- цукор — 1 ст.л
- борошно — 2 ст.л
Спосіб приготування:
- Сир та банан перебийте в однорідну масу.
- Додайте цукор та борошно. Якщо тісто добре тримає форму, то вистачить лише 1 ст. л. ложки борошна. Якщо тісто все ще рідке і не ліпиться, потрібно додати ще трохи борошна. Добре перемішайте тісто.
- Сформуйте руками сирники.
- Обсмажуйте до рум’яної скоринки 3-4 хвилини з кожного боку на помірному вогні. Можна накрити кришкою, щоб сирники добре пропеклись усередині.
- Готові сирники викладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
Раніше Телеграф розповідав, як приготувати сирники, щоб вони не розтікалися і не розповзалися по сковороді.