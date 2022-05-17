Що потрібно додати в сирники, щоб вони вийшли пишними

Швидкий та дуже смачний варіант сніданку.

Сирники — одна з найпопулярніших і досить простих страв із сиру. Вони легко готуються і їх можна подавати як на сніданок, так і на вечерю. Однак, щоб страва вийшла пишною, легкою і не розвалювалася в процесі смаження, потрібно знати один невеликий секрет.

Рецепт ніжних та ароматних сирників з бананом ми знайшли у кулінарному блозі "Кухарня " на ютубі.

"Запорука смачних сирників — сухий сир, якщо такого немає — просто відіжміть рідину зі звичайного. А цукор потрібно додавати вже з борошном, щоб уникнути виділення додаткової рідини із сиру" — зазначає блогер.

Сирники з бананом: рецепт

Інгредієнти:

сир (сухий) — 500 гр.

банан — 1 шт

цукор — 1 ст.л

борошно — 2 ст.л

Спосіб приготування:

Сир та банан перебийте в однорідну масу. Додайте цукор та борошно. Якщо тісто добре тримає форму, то вистачить лише 1 ст. л. ложки борошна. Якщо тісто все ще рідке і не ліпиться, потрібно додати ще трохи борошна. Добре перемішайте тісто. Сформуйте руками сирники. Обсмажуйте до рум’яної скоринки 3-4 хвилини з кожного боку на помірному вогні. Можна накрити кришкою, щоб сирники добре пропеклись усередині. Готові сирники викладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

Раніше Телеграф розповідав, як приготувати сирники, щоб вони не розтікалися і не розповзалися по сковороді.