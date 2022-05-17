Гідна заміна котлетам: проста і незвичайна страва з фаршу

Соковитий рулет із присмаком сиру — обов’язково стане одним з ваших улюблених ласощів.

З м’ясного фаршу можна приготувати не лише котлети, але й багато цікавих страв, одна з яких — апетитний рулет із сиром у клярі. Незвичайне блюдо, з пікантною сирною начинкою, стане чудовою альтернативою звичних котлет. Зазначимо, що назва страви лише звучить жахливо, а насправді рецепт дуже простий та швидкий.

Рецепт м’ясних рулетиків із сиром "Телеграф" знайшов у кулінарному блозі "Апетитна Кухня".

Складові:

фарш 500-600 гр (можна брати будь-який)

куряче яйце 3 шт

твердий сир 150-200 гр

сіль, перець на смак

2-4 ст.л муки

пів склянки молока

соняшникова олія для смаження

Спосіб приготування:

Додайте у фарш сіль, перець та інші спеції за бажанням. Вбийте яйце і добре все перемішайте Натріть на тертці трохи твердого сиру. Застеліть на дошці рукав для запікання так, щоб з боків залишилися припуски, а потім рівномірно розподіліть фарш по дошці тонким шаром. Зверху покладіть ще один шар – сирний. Акуратно скрутіть фарш у рулет, закріпіть кінці зручним для вас способом і відправте в морозилку на 3-4 години. Після цього фарш наріжте на порції. З яєць, борошна та молока зробіть кляр, а потім вмочуйте в ньому шматочки рулету і смажте на розпеченій сковороді з олією. Обсмажуйте рулетики на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку.

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