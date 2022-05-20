Що додати до гречки, щоб проста каша стала розкішною стравою

Гречана каша — один із найпопулярніших гарнірів.

Попри те, що гречка — це сама по собі дуже смачна каша, при її частому приготуванні, вона може набриднути. Тому важливо не тільки правильно готувати гречану крупу, але й подумати про додаткові компоненти, які зроблять кашу смачнішою.

Які незвичайні інгредієнти можна додати в кашу, щоб гречка стала в рази смачнішою за звичайну, пише belnovosti.

Що можна додати до гречки

Фрукти, та не всі. Солодощі додадуть каші цікавіший смак. Можна додавати банани, чорнослив або консервовані фрукти (ананаси, персики).

Читайте також: Категорія Рецепти Як зробити звичайну гречку казково смачною: усього один крок Смак самого гарніру можна покращити спеціями та ароматними травами, м’ясними добавками та грибами.

Лосось . Риба, особливо консервована, відмінно поєднується з гречаною крупою. Також до риби можна додати овочеву добавку у вигляді солоного огірка.

. Риба, особливо консервована, відмінно поєднується з гречаною крупою. Також до риби можна додати овочеву добавку у вигляді солоного огірка. М’який сир. Сирний компонент надасть каші додаткову м’якість та ніжність. Можна використовувати фету або адигейський сир.

Як зробити гречку розсипчастою, але не сухий секретний лайфхак

Після того як ви зварите кашу, загорніть каструлю в теплу ковдру на 20 хвилин. За цей час крупа розпарюється і стає дуже м’якою. У жодному разі не перемішуйте кашу, радить сайт home-restaurant.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розповіла, з чим краще вживати гречану кашу для максимальної користі.