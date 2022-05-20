Хліб залишатиметься свіжим набагато довше, якщо додати до рецепту один продукт

Цей хліб має властивість залишатися свіжим декілька днів

Якість магазинного хліба нерідко залишає бажати кращого: можна хвилюватися через хімію та умови зберігання випічки. Тому деякі господині давно перейшли на домашні хлібобулочні вироби. Щоб улюблений продукт залишався свіжим набагато довше, його можна приготувати на основі картопляного відвару.

Домашній хліб на картопляному пюре та відварі виходить легким, повітряним та м’яким, і залишається таким протягом декількох днів, пише zaxid.net.

Як приготувати картопляний хліб

Складові:

борошно 500 г

дріжджі сухі 1 ч. л. або 20 г свіжих

картопляний відвар 200 мл

варена картопля 200 г

яйце 1 шт.

олія 50 мл.

цукор 1 ч. л.

сіль 1 ч.л.

Приготування:

Картоплю відварити, відвар не виливати. Трохи охолодити. Картоплю розім’яти у пюре, перебити з відваром, яйцем, сіллю до однорідного стану. Дріжджі розпустити в рідині, що залишилася, разом з цукром та залишити хвилин на 10-15 до активації. Потім все перемішати, додати борошно. У самому кінці додати олію, покласти в миску, накрити плівкою та поставити у тепле місце на 1 годину. Викласти у змащену олією круглу форму. Сформувати хліб, накрити рушником та дати підійти в теплому місці хвилин 40-50. Випікати в попередньо розігрітій до 190°C духовці близько 45-55 хвилин до повної готовності.

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