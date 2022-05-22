Як швидко почистити ківі: 30 секунд і готово
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Ківі – дуже смачний фрукт, але його чищення завжди проблематичне.
Ківі – це неймовірно смачний та корисний фрукт, який багатьом подобається за свій кисло-солодкий смак, але чистити його люблять далеко не всі. Якщо робити це ножем, можна випадково зрізати частину м’якоті, а руками — довго. Однак є спосіб, що значно спрощує цей процес.
Як почистити ківі всього за 30 секунд, не використовуючи ніж, пише belnovosti.
Як швидко очистити ківі
Ківі потрібно покласти в глибоку тарілку, залити окропом і залишити на 30 секунд, не довше. Після цього окріп потрібно злити і відразу залити фрукт холодною водою, чим холодніше, тим краще. Після цього шкірку з фрукта можна буде зняти легко та просто.
Цей метод відмінно підходить для тих випадків, коли необхідно зберегти цілісність фрукта.
Раніше "Телеграф" ділився найпростішим лайфхаком, як швидко очистити картоплю "у мундирі".