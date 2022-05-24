Що додати в маринад, щоб шашлик вийшов ніжним та соковитим
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Шашлик у гранатовому соку виходить дуже незвичайним на смак
У кожного свої уподобання до м’яса: хтось любить гострий смак, хтось кисло-солодкий. Хтось додає в маринад чорний чай, а хтось вино. Існує безліч рецептів маринаду для шашлику, які надають йому вишуканий та неповторний смак.
Сайт vazhnoznat.com ділиться грузинським рецептом маринаду — шашлик в гранатовому соку. М’ясо, завдяки такому маринаду, вийде дуже ніжним, соковитим та пряним.
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Інгредієнти:
- 500 мл гранатового соку
- 1 кг баранини чи свинини
- сухий базилік
- паприка
- чорний мелений перець
- 2 ст. л. солі
- олія
- 2 цибулини
Приготування:
- Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. М’ясо наріжте на порційні шматочки.
- Цибулю помніть руками, щоб пустила сік. Додайте до нього м’ясо. Посоліть і поперчіть. Посипте паприкою та сухим базиліком, додайте олію. Перемішайте м’ясо та цибулю зі спеціями.
- Шашлик зі спеціями залийте гранатовим соком. Накрийте миску з м’ясом харчовою плівкою та поставте в холодильник на 6 годин.
- Потім нанизайте шашлики на шампури вздовж волокон.
- М’ясо готуйте 10-15 хвилин, повертаючи шампури та періодично поливаючи маринадом.
Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо шашлик був пересолений.