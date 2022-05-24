Що додати в маринад, щоб шашлик вийшов ніжним та соковитим

Шашлик у гранатовому соку виходить дуже незвичайним на смак

У кожного свої уподобання до м’яса: хтось любить гострий смак, хтось кисло-солодкий. Хтось додає в маринад чорний чай, а хтось вино. Існує безліч рецептів маринаду для шашлику, які надають йому вишуканий та неповторний смак.

Сайт vazhnoznat.com ділиться грузинським рецептом маринаду — шашлик в гранатовому соку. М’ясо, завдяки такому маринаду, вийде дуже ніжним, соковитим та пряним.

Надійне джерело новин – підпишись на наш Telegram

Інгредієнти:

500 мл гранатового соку

1 кг баранини чи свинини

сухий базилік

паприка

чорний мелений перець

2 ст. л. солі

олія

2 цибулини

Приготування:

Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. М’ясо наріжте на порційні шматочки. Цибулю помніть руками, щоб пустила сік. Додайте до нього м’ясо. Посоліть і поперчіть. Посипте паприкою та сухим базиліком, додайте олію. Перемішайте м’ясо та цибулю зі спеціями. Шашлик зі спеціями залийте гранатовим соком. Накрийте миску з м’ясом харчовою плівкою та поставте в холодильник на 6 годин. Потім нанизайте шашлики на шампури вздовж волокон. М’ясо готуйте 10-15 хвилин, повертаючи шампури та періодично поливаючи маринадом.

Читайте також: Категорія Рецепти 30 хвилин і готово: чудова закуска до шашлику з недорогих продуктів Для закуски знадобляться помідори черрі, огірки та кілька хвилин вашого часу

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо шашлик був пересолений.