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Що додати в маринад, щоб шашлик вийшов ніжним та соковитим

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Шашлик з гранатовим соком — рецепт Новина оновлена 24 травня 2022, 18:02
Шашлик з гранатовим соком — рецепт

Шашлик у гранатовому соку виходить дуже незвичайним на смак

У кожного свої уподобання до м’яса: хтось любить гострий смак, хтось кисло-солодкий. Хтось додає в маринад чорний чай, а хтось вино. Існує безліч рецептів маринаду для шашлику, які надають йому вишуканий та неповторний смак.

Сайт vazhnoznat.com ділиться грузинським рецептом маринаду — шашлик в гранатовому соку. М’ясо, завдяки такому маринаду, вийде дуже ніжним, соковитим та пряним.

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Інгредієнти:

  • 500 мл гранатового соку
  • 1 кг баранини чи свинини
  • сухий базилік
  • паприка
  • чорний мелений перець
  • 2 ст. л. солі
  • олія
  • 2 цибулини

Приготування:

  1. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. М’ясо наріжте на порційні шматочки.
  2. Цибулю помніть руками, щоб пустила сік. Додайте до нього м’ясо. Посоліть і поперчіть. Посипте паприкою та сухим базиліком, додайте олію. Перемішайте м’ясо та цибулю зі спеціями.
  3. Шашлик зі спеціями залийте гранатовим соком. Накрийте миску з м’ясом харчовою плівкою та поставте в холодильник на 6 годин.
  4. Потім нанизайте шашлики на шампури вздовж волокон.
  5. М’ясо готуйте 10-15 хвилин, повертаючи шампури та періодично поливаючи маринадом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо шашлик був пересолений.

Теги:
#М'ясо #Рецепти #Шашлик #Шашлики #Маринади