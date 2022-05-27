Ваги та мірна склянка не потрібні: рецепт смажених пиріжків з картоплею, як у бабусі
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У цій страві використовується дріжджове тісто, яке готується без зайвого клопоту
Якщо вам здається, що приготування пиріжків — це дуже довгий процес, то поспішаємо запевнити вас, що результат вартий витрачених зусиль. З дріжджовим тістом, яке готується без ваг і мірної склянки, пиріжки вийдуть смачнішими та м’якшими.
Смажені пиріжки з картоплею підійдуть в якості перекусу або стануть відмінним частуванням до чаю, пише belnovosti.
Як приготувати пиріжки з картоплею
Інгредієнти для дріжджового тіста на 20 порцій:
- 3 чашки борошна
- 1 чашка молока
- 1 яйце
- 1 ст. л. цукру
- 4 ложки олії
- 2 ч. л. швидкодіючих дріжджів
Приготування:
- Перемішуємо всі компоненти. При цьому яйце та молоко додаємо в останню чергу.
- Тісто має бути еластичним і не липнути до рук. Даємо настоятися близько 1,5 години.
- Робимо начинку. З картоплі готуємо пюре, додаємо заздалегідь обсмажену цибулю, а також сіль та спеції.
- Формуємо пиріжки. Даємо заготовкам полежати 10 хвилин.
- Потім обсмажуємо пиріжки на попередньо розігрітій сковороді з олією. Смачного!
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати пиріжки, які не черствітимуть.