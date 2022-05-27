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Ваги та мірна склянка не потрібні: рецепт смажених пиріжків з картоплею, як у бабусі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Смажені пиріжки з картоплею Новина оновлена 27 травня 2022, 15:31
Смажені пиріжки з картоплею

У цій страві використовується дріжджове тісто, яке готується без зайвого клопоту

Якщо вам здається, що приготування пиріжків — це дуже довгий процес, то поспішаємо запевнити вас, що результат вартий витрачених зусиль. З дріжджовим тістом, яке готується без ваг і мірної склянки, пиріжки вийдуть смачнішими та м’якшими.

Смажені пиріжки з картоплею підійдуть в якості перекусу або стануть відмінним частуванням до чаю, пише belnovosti.

Як приготувати пиріжки з картоплею

Інгредієнти для дріжджового тіста на 20 порцій:

  • 3 чашки борошна
  • 1 чашка молока
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. цукру
  • 4 ложки олії
  • 2 ч. л. швидкодіючих дріжджів

Приготування:

  1. Перемішуємо всі компоненти. При цьому яйце та молоко додаємо в останню чергу.
  2. Тісто має бути еластичним і не липнути до рук. Даємо настоятися близько 1,5 години.
  3. Робимо начинку. З картоплі готуємо пюре, додаємо заздалегідь обсмажену цибулю, а також сіль та спеції.
  4. Формуємо пиріжки. Даємо заготовкам полежати 10 хвилин.
  5. Потім обсмажуємо пиріжки на попередньо розігрітій сковороді з олією. Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати пиріжки, які не черствітимуть.

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#Рецепти #Пиріжки